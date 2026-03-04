Nīderlandes "Rijksmuseum" jeb Nacionālais muzejs Amsterdamā šodien skatītājiem pirmo reizi demonstrē klasiķa, flāmu gleznotāja Rembranta van Reina (1606–1669) agrīno darbu "Zahārijas vīzija templī", kas ilgu laiku neatpazīts atradies pie sienas kādā privātmājā.
Nomelnējusī glezna tika uzskatīta par 17. gadsimta Rembranta darbnīcas, bet ne paša meistara veikumu. Pārsteidzošā īstenība atklājās tad, kad darbu nodeva restaurācijai. Ekspertiem vajadzēja divus gadus, lai pilnībā apstiprinātu teoriju par Rembranta autorību. Meistars to gleznojis 1633. gadā. Sižets patapināts no Bībeles Vecās Derības, kur jūdu augstais priesteris Zahārija templī redz vīziju – Tā Kunga eņģeli, kas viņam pravieto nākotni. Īpašnieks, kas gleznu deponējis muzejam un vēlējies palikt anonīms, pavēstījis, ka 1961. gadā to no kāda Amsterdamas mākslas tirgotāja iegādājies viņa tēvs. Izsoles gadījumā darba vērtība sniegtos miljonos eiro.
