Dailes teātrim vasarā sākot demonstrēt iestudējumu par kādreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada rīkojumu "nr. 2", Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vērtēs izrādes saturu.
Otrdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, atbildot uz komisijas locekļa Edmunda Zivtiņa ("Latvija pirmajā vietā") jautājumu par šo izrādi, atbildēja, ka izrāde vēl nav notikusi un birojs patlaban var secināt tikai to, ka "mēs neko neesam šobrīd vēl konstatējuši". Tomēr jau tagad esot skaidrs, ka, tiklīdz izrādi sāks demonstrēt, KNAB pārstāvji vērtēs tās saturu. "Par to nešaubieties! Vienlaikus es gribu uzsvērt, ka mākslinieciskā darbība un Satversmē nodrošinātā vārda brīvība tomēr ir ārkārtīgi būtiskas lietas un KNAB tajā iekšā nejauksies, ja vien nebūs acīmredzama aģitācija par vai pret," uzsvēra Straume. "LPV" līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies KNAB, lūdzot nepieļaut šā iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija pret viņu un "LPV". Bet KNAB vēstīja, ka, izvērtējot gan iesniegumā norādīto, gan citu KNAB rīcībā esošo informāciju, tika secināts, ka nav pamata iestudējumu uzskatīt par slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju. KNAB atgādinājis, ka oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām sāksies 6. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai – 3. oktobrim.
EKRĀNUZŅĒMUMS NO DEILES TEĀTRA MĀJASLAPAS
