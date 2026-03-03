Šo ceturtdien, 5. martā, ilgi gaidīto nacionālo pirmizrādi piedzīvos režisores un scenāristes Alises Zariņas otrā spēlfilma "Nospiedumi". Filma, kas saņēmusi Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" kategorijās "Labākā otrā plāna aktrise" (Leonarda Ķestere), "Labākais otrā plāna aktieris" (Gatis Maliks) un "Labākais montāžas režisors" (Armands Začs), Latvijas kinoteātros būs skatāma no 6. marta.
Filma "Nospiedumi" (Flesh, Blood, Even a Heart) pasaules pirmizrādi piedzīvoja Tallinas kinofestivālā "Melnās naktis" pērnā gada novembrī, un tā tikusi nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās.
"Esam pagodināti par Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" nominācijām un trim apbalvojumiem Leonardai Ķesterei, Gatim Malikam un Armandam Začam. Viņi kopā ar filmas galvenās lomas atveidotāju Ievu Segliņu un visu radošo komandu jau saņēmuši arī pozitīvas skatītāju un kritiķu atsaukmes Tallinā, Parīzē un Bostonā. Latvijas pirmizrāde ir īpašs un ilgi gaidīts notikums — iespēja iepazīstināt mūsu sabiedrību ar manas paaudzes stāstu par kolektīvajām traumām, uz ko skatāmies ar vieglumu un krietnu devu humora," atklāj filmas režisore un scenāriste Alise Zariņa.
Filmas "Nospiedumi" galvenās varones Līvas (atveido Ieva Segliņa) dzīvē pēkšņi atgriežas tēvs — nerealizējies mākslinieks, kurš pārliecinoši realizējies kā alkoholiķis. Līvas pašapziņa, romantiskās attiecības un dvēseles miers tiek stipri satricināti. Lai arī kā Līva to nevēlētos atzīt, ne visas traumas dziedē laiks. Dažas paliek ar mums neatkarīgi no tā, cik ļoti mēs vēlētos piedot, pieņemt vai vismaz kļūt tik ciniski, lai varētu par tām pasmieties.
Galvenās lomas filmā atveido aktieri Ieva Segliņa, Gatis Maliks, Leonarda Ķestere, tēva un dēla duo Eduards Johansons un Januss Johansons, jaunās aktrises Ērika Vilisone un Kate Oliņa, kā arī Anta Aizupe. Filmas radošajā komandā ir operators Mārtiņš Jurevics, filmas mākslinieks Juris Žukovskis, montāžas režisors Armands Začs, kostīmu māksliniece Ance Beinaroviča, grima māksliniece Emīlija Eglīte, komponists Oskars Jansons un citi. Filmas producenti ir Alise Rogule un Roberts Vinovskis, tā tapusi studijā "Mima Films" sadarbībā ar "Studiju Lokomotīve", "BB PostHouse" un "BB Rental". Filma tapusi ar Nacionālā kino centra atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu