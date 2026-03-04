Lielbritānijas gaisa spēku bāzei Akrotiri svētdienas vakarā uzbruka ar "Shahed" tipa dronu.
Vēl divus bezpilota lidaparātus pārtvēra vēlāk. Kipra ir Eiropas Savienības, bet nav NATO dalībvalsts. Londona norāda, ka iesaistīta aizsardzības militārajā misijā Tuvajos Austrumos pret Irānu. Vācija paturējusi tiesības veikt militārus aizsardzības pasākumus, taču nepiedalīsies militārā konfrontācijā. Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rite sarunā ar vācu telekompāniju ARD atzīmēja, ka alianse kā organizācija nepiedalās Izraēlas un ASV operācijās pret Irānu, taču Eiropas NATO valstis varētu palīdzēt loģistiskas jautājumos. Rites skatījumā, NATO jāturpina koncentrēties uz karu Ukrainā.
