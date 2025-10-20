Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Uģis Kuģis ar sievu Lindu nodevušies svētīgam darbam – abi ķērušies pie svētdienas skolas labiekārtošanas un sienu krāsošanas. Darbiem ritot uz priekšu, neviļus sarunas aizved līdz finanšu tēmai.
Kamēr Linda rūpīgi uzklāj krāsu uz sienas, Uģis sievai vaicā, vai viņa maz nojauš, cik liela ir vidējā alga Latvijā. Linda nedaudz aizdomājas un atbild, ka varētu būt aptuveni 1000 eiro uz rokas.
Uģis aizkadrā stāsta: "Mēs noteikti ģimenē nevarētu par 1000 eiro dzīvot. Tas ir neiespējami mūsu ģimenē, bet sieva, protams, nezina, cik lieli ir mūsu ikmēneša izdevumi. Priekš kam viņai par to zināt, man par to ir jāsirmo galviņai, ne jau viņai."
Viņš atklāj, ka ienākumus veido trīs avoti – lekcijas, dalība TV, kā arī tempļa direktora amats. Krišnas templi gan viņš nepiemin kā galveno peļņas avotu. "Kaut kas tuvu minimālajai jau sanāk. Es neteiktu, ka baigā nauda, bet naudiņa nāk," atzīst Uģis.
Tāpat Uģis Kuģis atzīst, ka absolūtais minimums, kas ģimenei katru mēnesi ir nepieciešams, ir vismaz 1400 eiro.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu