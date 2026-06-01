Īpaši aizsargātas teritorijas zaudē statusu topošā vēja parka teritorijā

Topoša vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Raidījumā min, ka nacionālas nozīmes statuss ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Šāds statuss tiek piešķirts zemei, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, uzstādīt vēja ģeneratorus. Visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados.
Pēc raidījumā vēstītā, Jelgavas novadā vairāki zemesgabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no šiem zemesgabaliem ir plānots uzstādīt vēja ģeneratorus. Jelgavas novadā pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Zemkopības ministrijā raidījumam skaidrots, ka statusu var mainīt pēc pašvaldības ierosinājuma, savukārt pašvaldībā norādīts, ka izmaiņas notiek tikai tad, ja Zemkopības ministrijas dati par augsnes kvalitāti pasliktinās. Kad tieši pašvaldība grozījusi zemesgabala statusu, nav zināms.
Jelgavas novada domes izpilddirektors Gatis Ģērmanis ("Latvijas zaļā partija") min, ka vismaz reizi piecos gados Zemkopības ministrijas pakļautībā esošais Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) apseko zemes un ņem paraugus. Informāciju apkopo Tieslietu ministrijas padotībā esošais Valsts zemes dienests. Ja teritorijas vērtējums noslīd zem 60 ballēm, tā vairs neskaitās īpaši augstvērtīga lauksaimniecības zeme.
"Nekā personīga" informē, ka viens no šādiem zemesgabaliem, kuram noņemts īpašais statuss, pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta ievēlēts novada domē. Caune apgalvojis, ka īpašumu jau iegādājies, kad tas vairs nebija īpašā vērtē, taču, pēc raidījumā minētā, zemesgrāmatas dati rāda, ka viņš to nopircis pirms 15 gadiem — ilgi pirms tas zaudēja nacionālās nozīmes teritorijas statusu.
Tāpat raidījumā min, ka amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja SIA "Utilitas Wind" Caune pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro.
"Esmu noslēdzis nodomu protokolu, nodomu līgumu, ka es piekrītu, ka uz manām zemēm, konkrētām zemēm, var tikt izvietoti vēja ģeneratori," sacīja Caune, piebilstot, ka viņš nav vienīgais ar kuru šāds līgums ir noslēgts.