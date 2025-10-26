No 23. oktobra ceturtdienu vakaros plkst. 21.10 LTV1 un "REplay.lv" būs skatāms jauns senioru iepazīšanās raidījums "Sirdslietas". Tā dalībnieki dosies dažādos piedzīvojumos, sarunās un kopīgos brīžos, meklējot gan draudzību, gan mīlestību.
"Daudz domājām, kā vislabāk organizēt senioru iepazīšanos – pēc interesēm, dzīvesvietas vai vecuma. Nolēmām: viņi ir pieauguši cilvēki un paši vislabāk zina, ko vēlas. Tāpēc pirmajā sērijā skatītāji iepazīsies ar vienpadsmit kungiem un vēros, kā viņi lasa dāmu sludinājumus un izvēlas, kuras vēlētos iepazīt tuvāk. Otrā sērija būs veltīta sievietēm – tieši viņām piederēs izšķirošais vārds: vai tikšanās notiks vai nenotiks. Pirmais iespaids nereti ir dzirdams, nevis redzams, tāpēc, lai izvēli atvieglotu, dāmām būs iespēja piezvanīt kungiem un pēc balss izlemt, ar kuriem doties uz ātrajiem randiņiem," par šovu "Sirdslietas" stāsta tā idejas autors un producents Pēteris Krievkalns.
Starp kungiem ir gan bijušais baletdejotājs un kaskadieris, gan tālbraucējs, bijušais aktieris un juvelieris, lauksaimnieks, sportists un kultūras entuziasts. Viņus vieno dzīvesprieks, interese par mākslu, ceļošanu, dabu un aktīvu ikdienu, kā arī vēlme satikt sirsnīgu un līdzvērtīgu partneri.
Raidījuma vadītājas lomā iejutīsies sirsnīgā, asprātīgā un patiesā aktrise Indra Burkovska. "Raidījuma dalībnieki pierādīs, ka dzīve nebeidzas ne 60, ne pat 80 gados. Tieši otrādi – tajā netrūks ne pirmā randiņa mulsuma, ne patiesu emociju un, jā, arī "kurvīšu". Manuprāt, raidījums "Sirdslietas" pirmām kārtām ir par drosmi nepiekrist vientulībai un ļauties dzīvei. Ceru, ka šis raidījums desmit nedēļu garumā iedvesmos cilvēkus vairāk socializēties," teic šova vadītāja Indra Burkovska.
