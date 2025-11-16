Sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” dāmas gaida relaksējoša pieredze – pirts rituāls. Kaut arī sākotnēji ne visas dāmas par gaidāmo ir sajūsmā, šoreiz piedalīties nolemj visas. Tiesa, citas izvēlas atstāt sev virsū gan šortus, gan kreklus, citas dodas peldkostīmā, bet Ksenija nolemj pirts priekus baudīt pilnīgi kaila, par ko manāmi neapmierinātas ir Ilze un Jana.
“Es uzskatu, ka tās meitenes, kuras uz pirti gāja apģērbā, tām ir kompleksi. Es gāju normāli – peldkostīmā. Ksenija saka, ka viņai ir kompleksi, bet es redzu, ka viņa tieši lepojas ar savu augumu, jo viņa atnāca pilnīgi kaila,” savās pārdomās dalās Evita.
Tikmēr Ksenija uzskata, ka pirtī jāiet tikai tā – kā tikko no mātes miesām iznākušai. “Privātā pirtī varbūt jā!” savu nepatiku neslēpj Inese. Tikmēr Ilze papildina: “Tā kā tāda porno zvaigzne! Es esmu gājusi ar kailām sievietēm pirtī, bet es pirmo reizi redzēju, ka kāda iet šādi pirtī. Neciešu tādas sievietes!”
Tiesa, Ksenija savus dabas dotumus it nemaz neslēpj. Ja no sākuma sieviete piesedzās ar pirts slotām, tad vēlāk jau nekautrējās sēdēt ar plati atplestām kājām.
Nepatikā pret redzēto, Ilze un Jana iziet no pirts. “Es nevaru blakus tādai sievietei atpūsties un relaksēties, tas mani uzvelk!” protestē Ilze. Arī Jana piebalso, sakot, ka nespēj atrasties tādās negācijās: “Ksenija sēž ar platām kājām un jau vāveri sev masē! Tu nopietni? Es taču to redzu! Manu acu priekšā viņa to dara!”
Neskatoties uz kārtējiem attiecību saspīlējumiem, pēc rituāla noslēgšanās dāmas atzīst, ka šī bijusi visnotaļ vērtīga, kā arī ķermeni un garu attīroša pieredze.
Plašāk skaties video:
