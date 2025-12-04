Šā gada februārī Pļavniekos dzīvoklī viena nošautā zēna vecāki pauž neizpratni un nepiekrīt izmeklēšanas versijai, ka traģēdija notikusi nejauši, bērniem rotaļājoties ar ieroci, vēsta žurnāls "Ir". Upura ģimene pirmo reizi runā publiski un apšauba izmeklēšanas secinājumus.
Jau ziņots, ka traģēdijas iemesls bija šaujamieroča nolaidīga glabāšana. Iekšējās drošības dienesta priekšnieks Igors Jaunrodziņš intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" atklāja, ka ierocis bijis legāls, taču 2012. gadā dzimušie zēni tam tikuši klāt pašu spēkiem. Traģēdijas brīdī neviena pieaugušā nav bijis līdzās, puikas atradušies vieni. "Viena bērna rīcības rezultātā ir gājis bojā otrs bērns. Un tad viņš izdarīja to, ko izdarīja," komentēja Jaunrodziņš.
Žurnāls "Ir" raksta, ka izmeklēšana šo traģēdiju atzinusi par nejaušību rotaļas laikā. Versiju apstrīd mirušā zēna ģimene.
"Mūsu cietušajam ir tēmēts tieši pierē no pusmetra attāluma. Kas tā par rotaļu, kur nepilngadīgais notēmē savam draugam pierē?",
izdevums citē cietušā pārstāvi.
Lietas ekspertīzes palīdzējušas rekonstruēt traģisko situāciju. Uzzināta šāviena distance, lodes ceļš, ķermeņu un šaujamieroča atrašanās vieta nozieguma vietā. Nav atrasts apsūdzētā zēna DNS uz drauga ķermeņa.
Tas norāda, ka konflikts nav noticis un dzīvoklī dzīvojošais puika visdrīzāk netīši nošāva savu klasesbiedru, pēc tam galvā iešāva arī sev.
Taču netīši pastrādātas slepkavības versiju apšauba pirmā nošautā zēna vecāki. Viņu pārstāvis Raimonds Štālbergs uzsver, ka pirms šāviena jāveic virkne uzdevumu — lodes jāieliek magazīnā, magazīna — ierocī. Tad ierocis jāpārvelk, jānolaiž drošinātājs.
Štālberga versija par notikušo:
"Iespējams, bijis tā, ka mūsu cietušais vēlējies iet mājās, un šīnī brīdī nostrādājis tas "trigeris", aizvainojums vai kas." To viņš pamato tikai ar iespējamību.
"Ir" ziņo, ka cietušajiem radies iespaids, ka prokuratūra nevēlas skatīt šādu iespēju.
Plašāk lasiet "Ir" ceturtdienas izdevumā.
