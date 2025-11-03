Šovā “Ģimene burkā” Agritu Bindri pēdējā laikā nomocījušas finansiālas problēmas – neparedzēti rēķini sagādājuši grūtības tos apmaksāt. Viņai tomēr izdevies tikt ar visu galā, bet tas licis vairāk aizdomāties par naudu – cik grūti to lūgt citiem un cik viņai nepieciešams mēnesī ģimenes vajadzību nodrošināšanai.
Agrita atzīst: “Man ir šausmīgi grūti lūgt naudu. Tāpēc, ka es vairākkārtīgi esmu palīdzējusi citiem cilvēkiem, un es dzīvoju pēc sirdsapziņas – ir labāk dot, nekā lūgt. Un tādēļ arī man tās divas nedēļas bija tāda diezgan liela histērija – es sapratu, ka es nesaprotu, kur dabūt papildus vēl naudu.”
Ar rēķinu apmaksu tomēr izdevies tikt galā, bet tas licis vairāk aizdomāties un papētīt – cik tad īsti mēnesī aiziet rēķinu apmaksai. Estere min, ka tie varētu būt ap 300 eiro, varbūt drusku vairāk – 350.
Agrita šķībi paskatās uz meitu, pasmaida un jautā, vai tas bez apkures, jo Esterei nav ne jausmas, cik šajā mājā maksā apkure. Estere daudz nav nemaz kļūdījusies – Agrita parāda kalkulatoru, uz kura saskaitīts – 409,82 eiro. Tas gan ir sezonā bez apkures. Par apkuri nāksies maksāt vēl 200-300 eiro.
Agrita atzīst, ka neizklausās jau tik traki, bet šeit vēl nav pieskaitīts gandrīz 900 eiro rēķins Uzturlīdzekļu garantijas fondam – kopā ar to šobrīd mēnesī nepieciešamā summa sastāda 1284,82 eiro.
Šī summa ir bez uztura, izklaidēm, ballītēm, benzīna. Agritai rodas jautājums: “Cik ir jāpelna, lai varētu segt šādus izdevumus?” Estere lēš, ka tie ir, 2,5 – 3 tūkstoši, kā minimums.
Agrita atzīst, ka Esterei ir taisnība: “2,5 – 3 tūkstoši ir tā summa, kam vidēji mēnesī jābūt, lai dzīvotu nevis ar šiku, bet lai dzīvotu dzīvi. Ja ir mazāk, tad ir tāda eksistēšana.” Ja nepieciešams ietaupīt, Agrita ir ar mieru savilkt jostu – viņa var liegt sev kaut ko, bet nespēj liegt bērniem.
