Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā, līdz ar to spēkā stājies zemākas instances spriedums, ar kuru par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētam 72 gadus vecam Krievijas pilsonim, bijušajam padomju armijas virsniekam, piespriests astoņu gadu cietumsods un probācijas uzraudzība uz diviem gadiem.
Rīgas apgabaltiesa janvārī atstāja negrozītu pirmās instances spriedumu par noteikto cietumsodu.
Apsūdzētais pēc atvaļināšanās no PSRS bruņotajiem spēkiem palicis dzīvot Latvijā.
Saskaņā ar apsūdzību vīrietis ieguvis publiski pieejamu informāciju par Latvijas politiskajiem procesiem, kritisko infrastruktūru un militāriem objektiem Rīgas lidostas apkārtnē, proti, par pašā lidostā notiekošo, tās teritorijā veiktajiem remontdarbiem, angāru būvniecību, kā arī novērojis Zemessardzes 17. bataljona apkārtnes teritoriju.
Iegūto informāciju viņš nodevis Krievijas izlūkdienesta pārstāvim, braucot personīgi uz Kaļiņingradu. Konkrētu nodotās informācijas apjomu apsūdzībai bija grūti noteikt, ņemot vērā, ka spiegošana notikusi ilgstošā laikā un apsūdzētais iegūtās ziņas nodevis personīgi dodoties uz Krieviju.
Tāpat viņa garāžā tika atrastas spridzināšanas briketes —
viena 975 gramus smaga heksogēna brikete un četras trotila briketes ar kopējo masu 759,4 grami, kā arī 136 patronas.
Prokurore par apsūdzībā norādītajiem noziegumiem tiesas debatēs prasīja piespriest vīrietim brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Tiesa šo sodu arī piesprieda.
Valsts drošības dienests (VDD) Krievijas pilsoni aizturēja 2023. gada 20. decembrī. Kriminālprocess pret šo personu sākts pāris dienas agrāk — 18. decembrī. VDD veica izmeklēšanas darbības piecos ar šo personu saistītos objektos Rīgā un tās apkārtnē.
2024. gada maijā dienests lietu nodeva apsūdzības uzrādīšanai.
Latvijas tiesas pēdējos gados skatījušas vairākas VDD sāktās krimināllietas par spiegošanu Krievijas un Baltkrievijas labā.
