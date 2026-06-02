Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) vērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka (NA) aicinājumu demontēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra fasādes izkārtnes krievu valodā, pavēstīja ministra padomniece Agnese Vārpiņa.
Kultūras ministrs akcentē, ka viņa nostāja valsts valodas jautājumos vienmēr bijusi principiāla un valsts valodas intereses atbalstoša. Vienlaikus Puntulis uzsver, ka ministra kā amatpersonas rīcībai jābūt juridiski korektai.
Kultūras ministrs ir apņēmies izvērtēt Ratnieka aicinājumu un tad arī lemt par tālāko rīcību, taču Puntulis atzīmē, ka jebkurai iestādei ir stingri jāievēro likumā noteiktais valodas lietojums.
Kā informēja Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa, politiķis ir nosūtījis vēstuli kultūras ministram ar aicinājumu uzdot Čehova teātrim nodrošināt esošās fasādes afišas krievu valodā nomaiņu atbilstoši Valsts valodas likumam.
Rīgas vicemērs klāsta, ka rit piektais kara gads, bet Rīgas pilsētvidē ir izkārtne krievu valodā uz valstij piederoša teātra fasādes, kas, viņaprāt, ir pretrunā Valsts valodas likumam. Ratnieks uzskata, ka teātris rīkojas pretlikumīgi, un visu šo laiku to ir pieļāvusi Kultūras ministrija, ignorējot pilsētas aicinājumu novērst krievu valodas lietošanu pilsētvidē.
Valsts valodas likuma 21. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā, izņemot atsevišķus gadījumus. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad sabiedrības informēšanai paredzētajā sabiedrībai pieejamās vietās sniegtajā informācijā līdztekus valsts valodai pieļaujama svešvalodas lietošana.
Ratnieka padomniece atzīmē, ka patlaban Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments nesniedz saskaņojumus teātra iesniegtajām jaunajām vides skicēm, ja tajās ir teksts krievu valodā.
