VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sākusi modernizēt visus trīs darbojošos robežas šķērsošanas punktus uz ES ārējās robežas – Grebņevā, Terehovā un Pāterniekos.
Lai uzlabotu infrastruktūru un caurlaidspēju, uzsākta projektēšana, un šajās trijās robežšķērsošanas vietās no 2026. līdz 2028. gadam plānoti būvdarbi 35,7 miljonu eiro apmērā.
"Kāds var paskaidrot – priekš kam to tagad darīt? Tuvākajā laikā ir sagaidāma normālu kaimiņattiecību atjaunošanās? Mums viss iekšlietu un robežas jomā ir sakārtots, ka varam grūst naudu tukšos robežpunktos? Vai atkal kādam lopam kabatas jāpiebāž?" Tā sociālās saziņas vietnē "X" ierakstīja advokāts Artūrs Zvejsalnieks, viņa ierakstu apskatījuši 14 tūkstoši citu soctīkla lietotāju, atzīmi "patīk" pielikuši 345 tviteristi. Dažs komentāros piebalso ar neizpratni – kāpēc valsts iegulda miljonus robežšķērsošanas punktu modernizācijā, nevis pavisam slēdz robežu ar Krieviju. Sociālo tīklu lietotājs T. Montana iebilda: "Robežpunkti tirdzniecībai ar Krieviju jātaisa! Kādi tur kangari!", bet viņam piekrituši vien 15 tviterļaudis. Mazliet vēlāk turpat platformā "X" Kristaps Zutis nopublicēja fotoattēlu no Lietuvas–Kēnigsbergas robežpunkta, kurā uz ceļa redzami "pūķa zobi", un salīdzināja: "...kamēr mēs cik miljonus ieguldām robežpunktu ar Krieviju atjaunošanā". Tāda diskusija šoruden raisījās sociālajos tīklos, bet kādas tad ir atbildes un skaidrojumi no atbildīgo iestāžu un politiķu puses?
Robežas tiek stiprinātas jau desmit gadus, taču joprojām ir atklāts jautājums, kā un cik ātri Latvija spēs izveidot drošu un funkcionālu robežas aizsardzības sistēmu. Arī ieguldījumi robežpunktos 35 miljonu apmērā šķiet nesamērīgi lieli, salīdzinot ar 303 miljonus eiro investīcijām visas 450 km garās ārējās robežas nostiprināšanā. Kad robežu nemanīti spēj pārlidot droni un valstī iekļūt migranti, jautājums par robežpunktu modernizāciju ir vietā. Vai tiešām tā paredz lielāku preču un pasažieru plūsmu caur šiem trim robežpunktiem?
Modernizējot palielinās drošību
Tā kā darbu pasūtītājs ir Iekšlietu ministrija, vaicāju ministram Rihardam Kozlovskim ("Jaunā Vienotība"), cik lielā mērā robežpunktos "Grebņeva", "Terehova" un "Pāternieki" tiks ieguldīts caurlaidības palielināšanai, cik dienesta darbības nodrošināšanai un cik drošības palielināšanai?
No ministra atbildi nesagaidīju, viņa vietā rakstiski atbildēja ministrijas Stratēģiskās komunikācijas departaments: "Grebņevas, Terehovas un Pāternieku robežšķērošanas vietu infrastruktūras modernizācija prioritāri ir vērsta uz robežas drošības nodrošināšanu un robežas kontroles efektivitātes stiprināšanu, paaugstinot gan drošības līmeni, gan dienestu spēju kontrolēt pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto ES sankciju piemērošanu, kā arī novēršot vājās vietas infrastruktūras izmantošanā." Ministrija atbildē nevarēja pateikt, kuri no darbiem un cik daudz veicinās caurlaidību, kuri uzlabos dienesta darba apstākļus un cik daudz tiks atvēlēts drošības stiprināšanai. "Šobrīd noris projektēšanas stadija, līdz ar to dalījums detalizētākās kategorijās būs pieejams projektēšanas noslēguma fāzē, bet jāuzsver, ka plānotie modernizācijas darbi nekādā veidā nav mērķēti uz sakaru paplašināšanu vai plūsmas palielināšanu ar agresorvalstīm," raksta Iekšlietu ministrijas pārstāvji. Bet Valsts robežsardze neuzskatīja par vajadzīgu atbildēt uz šādiem "Latvijas Avīzes" jautājumiem.
Aizsardzības ministrija nav saistīta ar šo projektu, bet "Nacionālie bruņotie spēki (NBS) jau nodrošinājuši un turpinās šo kontrolpunktu slēgšanas nodrošinājumu, ja tas kļūst vajadzīgs, izmantojot blokus un citus pārvietojamus šķēršļus," atbildēja ministrijas preses nodaļa.
Raimonds Bergmanis ("Apvienotais saraksts"), Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs, "Latvijas Avīzei" apliecināja: "Šobrīd būtu ļoti vērtīgi nodrošināt drošību robežpunktos un visas sistēmas saslēgt kopā ar tām, ko mēs būvējam uz robežas. Pret to daudzi izteiks nepatiku, jo projekta īstenošana ietekmēs kontrabandu un citus pārrobežu noziegumus. Atcerēsimies Liepājas gadījumu: bija pabraukuši garām kamerām un pēkšņi atklāja 450 kilogramus kravas! Tas ir tieši tas pats stāsts.