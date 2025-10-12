Talsu novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotekāres Sniedzes Švāģeres mūžs saistīts ar bibliotēkām – 1977. gadā pirmā darba vieta bijusi Dundagas pagasta Nevejā, tad ilgus gadus Kolkas pamatskolas bibliotēka un nu, kopš 2004. gada, Sniedze strādā Mazirbē. 

Mazirbes bibliotēka, kas, gan ar pārtraukumiem, darbojas jau vairāk nekā simts gadu, tagad atrodoties bijušās skolas Skolotāju mājā, un, "vēsturiski ņemot, šobrīd bibliotēka atrodas visbrīnišķīgākajās telpās kā jebkad, tā ir skaisti izremontēta, un vasarās kā āra lasītavu izmantojam arī balkonu". Lai cik tas būtu dīvaini – bibliotēkas lietotāju, lasītāju skaits esot krietni lielāks par ciema pamatiedzīvotāju skaitu, jo vasarās klusais ciems ļoti atdzīvojoties un uz bibliotēku nākot arī vasarnieki, viesu māju ciemiņi un citi tūristi, jo nekur citur tuvumā neesot pieejami ne jaunākie laikraksti un žurnāli, ne datori. "Visiem bibliotēka ir vajadzīga, turklāt iepazīties ar ciemu pie mums bieži iegriežas arī ārzemju tūristi." Pastāvīgo lasītāju vidū visvairāk esot vecāka gadagājuma ciema iedzīvotāji, kuri visvairāk interesējas par latviešu oriģinālliteratūru un detektīvromāniem, arī romantisko literatūru, bet vasarā apmeklētāji lasot arī daudz psiholoģijas grāmatu.

