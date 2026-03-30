ASV pilsētā Sietlā notikušajā cīņu šovā "UFC Fight Night" pārliecinošu uzvaru izcīnīja amerikānis Džo Paifers, kurš otrajā raundā ar tehnisko nokautu pārspēja bijušo divkārtējo čempionu Izraēlu Adesanju.
Cīņa noslēdzās otrā raunda izskaņā, kad Paifers pēc veiksmīgas sitienu sērijas nogāza pretinieku zemē un turpināja uzbrukumu parterī, liekot tiesnesim pārtraukt cīņu. Pirms tam abi sportisti demonstrēja līdzvērtīgu cīņu stājā, taču Paifera spēks un aktivitāte tuvcīņā izrādījās izšķirīga.
"Man ir tāda mentalitāte — es vienkārši eju uz priekšu un iznīcinu," pēc uzvaras sacīja Paifers, kuram šis bija nozīmīgākais panākums karjerā.
Adesanjam tas bija jau ceturtais zaudējums pēc kārtas. Neskatoties uz neveiksmju sēriju, 36 gadus vecais sportists uzsvēra, ka karjeru noslēgt neplāno. "Es turpināšu iet uz priekšu atkal un atkal. Es nekur nedodos," viņš teica pēc cīņas.
Paifers ar šo uzvaru, visticamāk, ievērojami uzlabos savas pozīcijas vidējā svara kategorijā, kamēr Adesanjam nāksies meklēt veidus, kā atgriezties uz uzvaru takas.
Turnīra otrajā nozīmīgākajā cīņā Aleksa Graso jau pirmajā raundā ar tehnisko nokautu pārspēja Meisiju Bārberi. Savukārt Maikls Kiesa noslēdza karjeru uzvarot ar žņaugšanas paņēmienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu