Par godu Paula Stradiņa 130. jubilejai Stradiņa slimnīcā notiks īpašs pasākums "Medicīna un māksla". Tāpat izcilo ārstu godinās Jūrmalas muzejā. Šā gada 17. janvārī izcilajam latviešu ārstam, zinātniekam un sabiedriskajam darbiniekam Paulam Stradiņam (1896–1958) apritēja 130. jubileja.
Par godu šim notikumam trešdien, 21. janvārī, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (Stradiņa slimnīcā) notiks īpašs pasākums "Medicīna un māksla".
Kā atgādina slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa, ievērojamā ārsta vārds un darbs cieši saistīts ar mūsdienu Stradiņa slimnīcas veidošanos. Viņš ilgstoši vadīja Rīgas pilsētas 2. slimnīcu, attīstot to par modernu ārstniecības un akadēmiskās medicīnas centru, ieliekot pamatus slimnīcai kā vietai, kur līdzās zinātniskai precizitātei nozīmīga ir arī kultūra, vide un attieksme pret cilvēku. "Paula Stradiņa plašais redzējums par medicīnu kā profesionālu un sabiedrisku vērtību joprojām veido slimnīcas identitāti un darba principus," uzsver slimnīcas pārstāvji.
Atzīmējot Paula Stradiņa jubileju, pasākumā "Medicīna un māksla" ar vēsturi, mākslu un mūsdienu veselības aprūpes pieredzi tiks aktualizēts Paula Stradiņa plašais skatījums uz medicīnu kā jomu, kur līdzās zinātnei un profesionalitātei nozīmīga loma ir kultūras pieredzei, videi un attieksmei pret cilvēku.
Arī Jūrmalas muzejs ceturtdien, 22. janvārī, no plkst. 15.00 līdz 17.30 aicina uz īpašiem lasījumiem "Profesoram Paulam Stradiņam – 130". Jūrmalas muzeja pētnieks Mārtiņš Vesperis informē, ka interesenti varēs uzzināt par viņa daudzpusīgās personības mazāk zināmiem aspektiem. Piemēram, profesors Pēteris Stradiņš stāstīs par Paula Stradiņa plāniem modernizēt Rīgas pilsētas 2. slimnīcu pirms vairāk nekā 85 gadiem un mūsdienu iecerēm modernizēt Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu atbilstoši šodienas realitātei. Medicīnas vēsturniece Maija Pozemkovska sniegs ziņas par profesora Paula Stradiņa nepelnīti aizmirstajām māsām onkoloģi Minnu Vitomsku (dzim. Stradiņa, 1897–1978) un ķirurģi Annu Stradiņu (1901–1953). Profesors Andrejs Ērglis aplūkos Paula Stradiņa vasarnīcas tapšanu. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāvis Imants Cīrulis iepazīstinās ar Stradiņu dzimtas saglabātu kolekciju – 215 krāsu diapozitīviem, kurus 30.–40. gadu mijā uzņēmis Pauls Stradiņš. Mārtiņš Vesperis informēs par Paula Stradiņa izstrādāto priekšlikumu Rīgas Jūrmalas kā kūrorta attīstīšanas perspektīvām. Lasījumus noslēgs ārsts Pēteris Apinis, kurš ziņos par to, kā 1944. gada janvārī Rīgas pilsētas 2. slimnīcas ārsts Pauls Stradiņš un Rīgas pilsētas 1. slimnīcas ārsts Roberts Šiliņš kājām veica pārgājienu no Lielupes līdz Iļģuciemam, kur kursēja tramvajs, lai varētu nokļūt darba vietās.
Pauls Stradiņš dzimis 1896. gada 17. janvārī Eķengrāves miestā (tagad – Viesīte). Mācījies vietējā pagastskolā, Jēkabpils tirdzniecības skolā, Dubultu zēnu privātģimnāzijā, bet vēlāk Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, ko beidza ar zelta medaļu. 1914.–1919. gadā studējis Petrogradas Kara medicīnas akadēmijā. 1923. gadā ieguva medicīnas doktora grādu un 1924. gadā atgriezās Latvijā, sākot strādāt LU Medicīnas fakultātē. 1927. gadā Pauls Stradiņš aizstāvēja medicīnas doktora disertāciju. 1931. gadā viņš sāka strādāt Rīgas 2. slimnīcā (tagad Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca) kā medicīnas direktors. No 1944. līdz 1947. gadam bija Latvijas Valsts universitātes Medicīnas fakultātes dekāns, bet no 1950. gada – Rīgas Medicīnas institūta ķirurģijas katedras vadītājs. Līdz 1951. gadam viņš bija arī LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūta vadītājs, pēc tam Onkoloģijas sektora vadītājs. 1923. gadā Petrogradā precējies ar ārsti Ņinu Mališevu (1897–1991), ģimenē dzimuši četri bērni. Miris 1958. gada 14. augustā, apglabāts Rīgas I Meža kapos. Paula Stradiņa vārdā nosaukti muzejs, slimnīca, universitāte un medicīnas koledža, četras ielas Latvijas pilsētās, viņam uzcelti pieminekļi Rīgā un dzimtajā Viesītē.
