Krievijas politiskās sliedes ir beigušās, apmēram tā par Krieviju teica uz sarunu "YouTube" kanālā "I vdrug grjanul grem" uzaicinātais Aleksandrs Ņevzorovs.
Es nebiju dzirdējusi ne no viena tik pamatotu un precīzu krievu tautas un "labo krievu" raksturojumu, ieskaitot trimdā devušos opozicionārus, kas vārdos daudzina brīnišķīgo nākotnes Krieviju, bet lietas labā neko nedara. Mani patīkami pārsteidza žurnālista Vadima Radionova takta izjūta un prasme nepārkāpt robežas, jo A. Ņevzorovs nav ērts sarunu biedrs, var būt arī neiecietīgs, bet sarunas nobeigumā viņš atzinīgi novērtēja kolēģi. Cerams, ka viņi sarunu turpinās, tas būtu ļoti noderīgi Latvijā dzīvojošiem krieviem. Mums, jādomā, daudziem atmiņā ir palikusi A. Ņevzorova attieksme pret barikāžu aizstāvjiem, kas pret viņu cieņu tolaik neviesa.
Šajā sarunā viņš bija nesaudzīgs arī pret sevi. Katram ir tiesības kļūdīties, mainīt savu viedokli, pat pārliecību un vīrišķīgi to atzīt. Kopš 2014. gada Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš ir nesaudzīgi kritizējis savu valsti, tāpēc ierakstīts Krievijas ienaidnieku sarakstā. Īpašu viņa kritiku ir izpelnījusies Krievijas pareizticīgā baznīca, kas no laika gala svētīja visus Krievijas iekarošanas karus. Pēc visa tā, ko Krievija ir darījusi paverdzinātājām tautām un ko dara tagad Ukrainā, Krievijas politiskajām sliedēm, viņaprāt, nav turpinājuma. Viņš retoriski jautā – kas atgriezīs saprāta robežās vismaz četrdesmit miljonus Putina propagandas nozombēto. Ir jāatzīst – masveida degradācija ir veikta sekmīgi.
Lai cik tas būtu neticami, bet mēs neatpazīstam visas padomju okupācijas sekas, kas mums joprojām velkas līdzi. Tik daudzi taču bija anestezēti un pieradināti pie apdulluma. Tautā par puskoka lēcējiem sauc tādus, kas daudz sasola, bet darīt negrib un nespēj. Viņu sliedes turpinās tik tālu, cik sniedzas viņu pašlabums, un tam nav nekāda sakara ar atbildīgu valsts politiku. Viņi, kaut arī ir mazākumā, bet iet kā buldozeri, jo viņus informatīvajā karā pret Rietumiem atbalsta Krievija. Tāpēc viņi jūtas droši un neuzvarami un stūrē turp, no kurienes neatkarības atjaunošanas gados Latvija tika laukā. Mēs tikām laukā no "Sestās Palātas", tā Krieviju savā laikā nosauca rakstnieks Mihails Čehovs. Šī valsts ir tāda arī šodien. Savas kaites tā nenogurstoši izplata visur pasaulē, īpaši kaimiņvalstīs. Diemžēl pašreizējā Latvijas Saeima ar saviem skandalozajiem lēmumiem arī atgādina sesto palātu. Tās pašas diagnozes ir gan dakteriem, gan viņu pacientiem. Bet sākas viss ar autoritārismu, kas visur pasaulē ir totalitārisma pirmā stadija.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.