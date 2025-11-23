Zināšanai tiem, kas sāka savu dzīvi pēc PSRS sabrukuma, un arī tiem, kas vēl joprojām skumst pēc šīs ļaunuma impērijas.
Interneta kanāls "Pagātnes ēnas" nav viegli skatāms šausmīgo nodarījumu un galējā cinisma dēļ, bet šī vēsture ir jāzina. Pagātnes ēnas uz brīdi var aizmirsties, bet attiecīgās situācijās atkal ir acu priekšā. Ko gan par to visu varēja zināt viņpus dzelzs priekškara dzīvojošie, ja tik daudzi PSRS pilsoņi nenojauta notiekošo. Mēs arī pēc impērijas sabrukuma joprojām neesam ieskatījušies neskaitāmās mapēs, uz kurām bija rakstīts "Pilnīgi slepeni" un "Glabāt mūžīgi". Gorbačova laikā daudz kas nāca gaismā, bet tagad atkal viss Krievijā ir noslepenots.
Vienīgais līdzeklis pret ļaunumu ir patiesība, no kuras komfortu alkstošā pasaule neko daudz negrib zināt, līdz brīdim, kad pagātnes ēnas pēkšņi kļūs īstenība, bet tad jau var izrādīties par vēlu. Zīmīgi, ka padomju impērijā vienmēr visos jautājumos ir valdījusi slepenība, ko pavada bailes – režīma visstiprākais ierocis. Daudziem tās ir kļuvušas par paranoju un saglabājas līdz viņu mūža galam. Kurš gan vairs šodien atceras lielāko kodolizmēģinājumu poligonu Semipalatinskas tuvumā Kazahijā, kur pilnīgā slepenībā 40 gadus notika 456 virszemes un pazemes kodolsprādzieni. Vietējiem iedzīvotājiem tīši slēptā patiesība pārvērta viņus par izmēģinājuma biomateriālu. Pie viņiem izmēģināja radioaktīvās devas un it kā ārstēšanas nolūkos veica injekcijas un veselības pārbaudes, rezultātus sūtīja uz Maskavu. Vietējie iedzīvotāji nenojauta, ka cilvēkiem baltajos virsvalkos bija pavisam citi uzdevumi – testēt kodolsprādzienu ietekmi uz veselību un mūža ilgumu. Lēš, ka tajos gados aizgāja bojā pusotra miljona cilvēku, joprojām tur dzimst bērni – mutanti, radiācija savu darbu turpina. Arī citur pasaulē notika izmēģinājumi. Kad tos aizliedza, Krievija, kā allaž, savus turpināja slepenībā.
Pati lielākā ļaunprātība pret saviem pilsoņiem notika 1954. gada 15. septembrī – Orenburgas apgabala Tockas poligonā PSRS uzspridzināja četrdesmit kilotonnas smagu atombumbu, lai pierādītu pārākumu par ASV. Pēc trijām stundām pienāca pavēle sprādziena epicentrā sākt militārās mācības ar cinisku nosaukumu "Sniedziņš", kurās piedalījās 45 000 karavīru ar visu iespējamo militāro tehniku, pirms tam parakstoties par 25 gadu klusēšanu. Par šo sprādzienu nedz karavīrus, nedz apkārtējos iedzīvotājus neviens nebrīdināja, viņi visi bija izmēģinājuma upuri. Valdība izmantoja cilvēku bailes. Tikai Gorbačova laikā cietušie par to sāka runāt, bet liela daļa no apstarotajiem jau bija šausmīgās mokās miruši. Valdība, saprotams, neuzņēmās nekādu atbildību noilguma un pierādījumu trūkuma dēļ.
