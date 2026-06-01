Somijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē ar uzvaru pār mājinieci Šveici kļuva par pieckārtēju pasaules čempioni. Finālā Somijas hokejisti papildlaikā ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pārspēja Šveici.
Veiksmīgi spēlējot abu komandu vārtsargiem šveicietim Leonardo Dženoni un somam Justusam Annunenam, rezultāts visu pamatlaiku bija nemainīgs - 0:0. Dženoni 60 minūtēs atvairīja 22 metienus, bet Annunens tika galā ar 19 metieniem.
Lai gan pirmajā periodā Antons Lundels ieraidīja ripu vārtos, tas netika ieskaitīts, jo somu hokejists spēlēja ar augstu paceltu nūju. Somiem iespēja iegūt vadību bija arī otrā perioda sākumā, kad viņi gandrīz divas minūtes varēja spēlēt piecatā pret trijiem pretiniekiem.
Šveices hokejisti spēlējuši pasaules čempionāta finālā divos iepriekšējos turnīros, taču abos piedzīvoja zaudējumus un neguva vārtus. Pērn šveicieši finālā ar 0:1 pagarinājumā piekāpās amerikāņiem, bet 2024. gadā ar 0:2 atzina Čehijas pārākumu.
Tikmēr Somija cīnījās par čempiontitulu pēc trīs gadu pārtraukuma. Somijas hokejisti pēdējo reizi par čempioniem kļuva 2022. gadā, finālā apspēlējot kanādiešus.
Šveice līdz šim meistarsacīkstēs spēlējusi bez zaudējumiem, kamēr somi vienīgo zaudējumu piedzīvoja pret šveiciešiem, kuri bija pārāki ar 4:2.
Pirms tam bronzas spēlē norvēģi pagarinājumā ar rezultātu 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) pārspēja Kanādu un pirmo reizi izcīnīja pasaules čempionāta godalgas. Norvēģi šī čempionāta ceturtdaļfinālā apturēja Latviju, kas meistarsacīkstes noslēdza sestajā vietā.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu