Denali ekspedīcijā bojāgājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metrus pa stāvu sniega un ledus nogāzi, sociālo tīklu ierakstā vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš.
Puriņš uzsver, ka Ziemeļamerikas ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns.
Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas Konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš informē, ka tiek darīts viss iespējamais, lai visa komanda pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties Latvijā.
Alpīnists norāda, ka izdzīvojušajiem notikušais ir smags pārdzīvojums, un lūdz sabiedrību respektēt bojāgājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Plašāka informācija par notikušā apstākļiem varētu sekot vēlāk.
"Šobrīd mēs ļoti lūdzam dot mieru visiem, kuri ir bēdās un sērās,"
teikts ierakstā.
Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas — Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks — Mārtiņš Bilzēns — smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā. Pašlaik ārstiem vairs nav bažu par viņa dzīvību un viņa stāvoklis ir stabils, vēlāk vēstīja Latvijas Alpīnistu savienība (LAS), atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju.
Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki — Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš — ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna.
Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru augstumā.
Informācija dienesta mājaslapā, kas publiskota ceturtdien, 28. maijā, liecina, ka pirmajā incidentā divi alpīnisti tika evakuēti no kalna aptuveni plkst. 23 pēc vietējā laika. Sestdien dienests precizēja, ka šis ir atsevišķs incidents. Savukārt ap pusnakti Nacionālā parka dienesta reindžeri saņēma otro paziņojumu, ka četri alpīnisti no septiņu cilvēku komandas krita Denali pārejas apvidū. Trīs alpīnisti atgriezās augšējā starpnometnē ("High Camp") pēc tam, kad bija palīdzējuši saviem kritušajiem komandas biedriem.
Ekspedīcijas komanda iepriekš informēja, ka Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcija bija plānota no 10. maija līdz 11. jūnijam.
Ekspedīcijas mērķis bija sasniegt Ziemeļamerikas kontinenta augstāko virsotni — 6190 m augsto Denali.
Denali ir polārajam lokam tuvākais tik augstais kalns. Alpīnisti iepriekš uzsvēra, ka šajā ekspedīcijā runa nav tik daudz par augstumu, kā par aukstumu. Plānoti bija mīnus 30 grādi, vētras un vairāk nekā trīs nedēļas dzīves teltī sniegā, nesot 25 kilogramu (kg) somu un startā velkot 25 kg ragavas.
Alpīnisti iepriekš informēja, ka Puriņš, Madžulis un bojā gājusī Pučeka ir piedalījušies divās iepriekšējās LAS klubu ekspedīcijās, sasniedzot Avicennas 7134 m, Ozodi 7105 m un Somoni 7495 m augstās virsotnes, veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 m augstā virsotnē Mindžāras ielejā Pamirā un uzkrājot pieredzi augstkalnu apstākļos.
Tāpat bija minēts, ka arī pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem — bojā gājušajai Oltei un Kunigam-Salakam, kā arī Bilzēnam, Zeimulim un Svariņam — ir nepieciešamā augstkalnu pieredze.
Denali virsotne atrodas tikai 390 kilometru (km) attālumā no polārā loka, maršruts sākas 2200 m augstumā uz Kahiltnas ledāja, un uz tā iespējams nokļūt tikai ar lidmašīnām, kuras nosēžas tieši uz ledus. Pēc sniega vētrām visi Bāzes nometnes iemītnieki piedalās sniega nomīdīšanā, lai lidmašīnas varētu droši nolaisties un pacelties, iepriekš skaidroja alpīnisti. Ekspedīcijai ir jāpievar gandrīz 4000 m augstuma, kopā noejot aptuveni 100 km — gandrīz visi maršruta posmi jāveic vairākas reizes, nesot aprīkojumu un pārtiku 25 dienām.
