Ādažos aizvadīts bodibildinga čempionāts, kurā savu dalību nupat noslēgusi "Ģimene burkā" zvaigzne Vendija Karalkina. Kamēr tiek gaidīti rezultāti un tiesnešu lēmums par vietām uz pjedestāla, sportiste beidzot var uzelpot un pozēt fotokamerām. Tomēr plānotā atpūta tūlīt pēc nokāpšanas no skatuves izvērtās visai ekspresīva.
Meklējot pārējās konkurentes, Vendija ar viņai piemītošo ironiju tūlīt interesējās: "Tā, tagad... kur ir konjaks? Konjaku neviens nepaņēma līdzi?" Kā vēlāk skaidroja pati dalībniece, stiprais alkohols patiesībā būtu noderējis vēl pirms uznāciena – asinsrites stimulēšanai, kas palīdz vizuāli izcelt muskuļu reljefu. Tomēr arī tagad, kad satraukums aiz muguras, malks dzēriena lieti noderētu panākumu atzīmēšanai. "Tagad to, tā kā, varētu jau – nervu nomierināšanai! Viss ir beidzies!" jokoja Vendija.
Turpat aizkulisēs Karalkina sastapa pašmāju kultūrisma smagsvaru Aivaru Visocki, kurš šajā sportā bez pārtraukuma aizvada jau vairāk nekā četras desmitgades. Abu saikne meklējama jau senatnē – apmēram no Vendijas 15 gadu vecuma, kad viņas tēvs apmeklēja leģendāro zāli "Impulss" un trenējās kopā ar Visocki. Abi vīrieši bijuši tik līdzīgi vaibstos, ka apkārtējie tos regulāri jaukuši, tādēļ arī abas ģimenes savulaik cieši draudzējušās. Kad Vendija pati sāka startēt, Visockis viņu uzreiz atpazina kā senā paziņas meitu.
Runājot par kolēģa izturību, Vendija neslēpj apbrīnu par viņa fanātismu: "Nevienu sezonu neizlaižot, uzliekot pilnīgi visu uz šī te sporta altāra. Kā viņš pats stāstīja, ir bijis, ka viņš pats pārdevis automašīnu, lai nosegtu dalību sacensībās un sagatavotos sacensībām."
Kamēr 67 gadus vecais Visockis veica pēdējos sagatavošanās darbus pirms sava iznāciena, abu saruna pievērsās nesen apspriestajai tēmai – Vendijas jaunajam tērpam, kura cena sasniedz 650 eiro. Pieredzējušais atlēts par šādu summu nebrīnījās, lakoniski nosakot: "Nu, tas nav visdārgākais – ir vēl dārgāki!"
Karalkina vērsa uzmanību uz to, ka sabiedrība bieži neatšķir parastu pludmales apģērbu no profesionāla sporta ekipējuma, no kā arī izriet iespaidīgās izmaksas. Viņai piekrita arī Visockis, norādot uz nezinātāju naivumu: "Viņš domā, ka nopērk par 25 eiro kaut kur humpalās."
Šovā iepazītā dalībniece dārgo tērpu salīdzināja ar hokeja aizsargiem vai krāšņajām sarīkojumu deju kleitām – jebkurā sporta veidā kvalitatīvas formas prasa investīcijas. Kultūrisma leģenda tam pilnībā piekrita: "Uz laba ķermeņa ir jābūt labam apģērbam! Tas viss maksā naudu!"
Šī ir pirmā reize, kad Vendija izšķīrusies par tik dārgu pirkumu, taču investīcija sevi attaisnojusi – Spānijā līmētie dekoratīvie akmeņi turas nevainojami. Iepriekšējā pieredze ar lētākiem tērpiem bijusi rūgta: "Jā, cik man ir bijuši, es vienmēr pēc jebkurām sacensībām varu saslaucīt te piecus jaunus bikini! A šis nebirst!"
Drīz pēc šīs sarunas prožektoru gaismā devās arī pats 67 gadus vecais Visockis, kārtējo reizi pierādot, ka vecums nav šķērslis izcilas fiziskās formas demonstrēšanai.
VIDEO:
