Valdība otrdien apstiprināja Aizsardzības ministrijas (AM) Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rikveiļa pārcelšanu Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā.
Rikveilis jaunos darba pienākumus sāks pildīt trešdien, 3. jūnijā.
Rikveilis pirmdien teica, ka starp viņa uzdevumiem būtu ministra Raivja Meļna definētās prioritātes - sadarbības veicināšana ar Ukrainu, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spēju attīstība un vietējās aizsardzības industrijas iesaiste drošības veicināšanā. Attiecībā uz iestādes darbu Rikveilis kā prioritāti izvirzījis lēmumu pieņemšanas ātruma palielināšanu no idejas līdz pat izpildei.
Tāpat svarīga būs cilvēkresursu nodrošināšana jaunajām aizsardzības spējām. Tas nozīmē piesaistīt speciālistus, kas spēj sistēmas izmantot un vadīt. "Katrs cilvēks ir ļoti svarīgs. Tehnoloģija bez cilvēka būs kods vai metāla gabals," uzsvēra Rikveilis.
Vienlaikus topošais valsts sekretārs uzskata, ka jaunās tehnoloģijas pēc iespējas jāizmanto ar minimālu cilvēku skaitu. Rikveilis ir pārliecināts, ka lielākā daļa aizsardzības resorā strādājošo un dienošo ir profesionāli un patriotiski cilvēki, tāpēc svarīga ir iekšējās kultūras stiprināšana, kurā viņu kompetence tiek novērtēta.
"Ļoti būtiski, lai būtu atvērta komunikācija starp politisko vadību un ierēdniecību. Esmu pārliecināts, ka aizsardzības sistēmā ir milzīgs potenciāls - cilvēki ar idejām, iemaņām un motivāciju. Mans uzdevums ir atvērt viņiem durvis šo ideju īstenošanai un valsts aizsardzības un drošības stiprināšanai," uzsvēra Rikveilis.
Rikveilis ir saistīts ar aizsardzības nozari kopš 1993. gada, viņam ir ilggadēja dažādu līmeņu vadītāja darba pieredze AM un kā ministrijas pārstāvim starptautiskajās organizācijās, kā arī attīstības redzējums, kas veidojies, ieņemot dažādus amatus Latvijas valsts pārvaldē un starptautiskajās institūcijās, norādījusi ministrija.
Rikveilis ir ieguvis izglītību NATO Aizsardzības koledžā, ASV Jūras spēku pēcdiploma skolā, Latvijas Universitātē un Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņa profesionālās kvalitātes, zināšanas un pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā atbilst valsts sekretāra amata aprakstā izvirzītajām prasībām, norādījusi ministrija.
Rikveilis bija demisionējošās Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) padomnieks nacionālās drošības jautājumos.
Jau ziņots, ka līdzšinējais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš iesniedza atlūgumu un šo amatu atstāja 31. maijā. Puriņš līdz šim nav plaši komentējis atlūguma iemeslus, vien apliecinājis, ka aiziešana no amata nav "pēkšņs kopums" un jau iepriekš gribējis aiziet no amata, bet vēlāk pārdomājis.
