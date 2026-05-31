Darbdienās no plkst. 10.05 līdz 12.00 un svētdienās no plkst. 21.00 līdz 22.00 LR2 izskan raidījums "Zelta graudi". Tas ir veltīts melodijām, kuras ir izturējušas laika pārbaudi. Tajā skan gan senāku autoru darbi, gan arī latviešu estrādes laiku izcilākās melodijas Noras Bumbieres, Viktora Lapčenoka, Andreja Lihtenberga, Margaritas Vilcānes, Lolitas Vambutes, Ojāra Grinberga u. c. mākslinieku izpildījumā. Viens no šī raidījuma vadītājiem ir jauns, mērķtiecīgs kantrimūziķis Edvards Strazdiņš, kurš nesen ir atklājis sev darbu radio pasaulē. Viņa dziesmas skanējušas gan radio, gan "Supernovā", kā arī mūziķis sadarbojies ar Guntaru Raču. Sarunā par LR2, mūzikas pasauli, kantrimūziku Eirovīzijā, dziesmām, kas izturējušas laika pārbaudījumu.
Kāds līdz šim ir bijis tavs ceļš uz LR2?
Edvards Strazdiņš: Viens no dzīves lielākajiem sapņiem ir bijis strādāt LR2. Arī zināju, kam jautāt un pie kuriem ragiem jāķeras, lai šo sapni varētu īstenot. LR2 direktoru Kasparu Mauriņu "terorizēju" aptuveni četrus gadus. Parasti man atbildēja, ka iespējas nav. Tad augustā pēkšņi man uzrakstīja, lai nāku parunāties. Tālāk palēnām sāku mācīties, kas arī bija visai ilgs process, jo ēterā nokļuvu tikai martā. Mācījos LR5 dīdžeju skolā, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas. Tagad no maija esmu pilnīgi oficiāli LR štata darbinieks.
Tev bija skaidra vīzija, ka gribi vadīt raidījumus?
Jā, gribēju būt ētera personība. Visu savu bērnību biju klausījies LR2. Visur, kur izbrauc ārpus Rīgas vai lielākām pilsētām, veikalos, nostūros skanēs LR2. Šis radio man vienmēr ir radījis tādu labu māju sajūtu. Sapratu arī, ka esmu tik daudz ņēmis no tā radio, ka gribu dot kaut ko pretī.
Vai tas ir saistīts arī ar tavu muzikālo gaumi? Vai klausījies LR2, jo pamatā šī mūzika tevi uzrunāja?