Ar desmitiem tūkstošu balsu vienotu sadziedāšanos sestdienas vakarā Mežaparka Lielajā estrādē skaļi izskanēja jubilejas 5. "Lielais Koncerts". Skatītāji vienojās kopīgās dziesmās ar Latvijas iemīļotākajiem māksliniekiem, izdziedot paaudžu paaudzēs iemīļotas, visiem zināmas un līdzi dziedamas latviešu dziesmas.
Vairāku stundu garais koncerts kļuva par īstiem dziesmu svētkiem populārajā mūzikā, kur emocionāli brīži mijās ar jaudīgiem priekšnesumiem, īpaši veidotām muzikālām sadarbībām un grandioziem vizuālajiem efektiem. Jubilejas koncertu papildināja pirotehniskie elementi un salūts, kas vakara kulminācijā radīja īstu svētku atmosfēru Mežaparka estrādē.
Koncerts noslēdzās jau pēc pusnakts, kad skatītāji un mākslinieki vienojās vienā kopkorī, ar īpašu saviļņojumu izdziedot dziesmas "Tikai tā" un "Mēmā dziesma", kas kļuva par emocionālu un aizkustinošu jubilejas vakara noslēgumu.
Piecu gadu laikā Lielais Koncerts kļuvis par nozīmīgu Latvijas kultūras tradīciju un lielākajiem Latvijas populārās mūzikas sadziedāšanās svētkiem. Koncerta noslēgumā organizatori paziņoja, ka tradīcija turpināsies, un notiks arī 6. Lielais Koncerts.
Uz jubilejas koncerta skatuves šogad kāpa izcilākie Latvijas mākslinieki — Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsea, Būū, Ods, ansis, OZOLS, Gustavo, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas "Līvi", "Instrumenti", "Singapūras satīns", "Lādezers", "Turaidas roze", "Sudden Lights", "Bermudu divstūris", "Tranzīts" un citi.
Visu koncerta laiku uz skatuves atradās arī koncerta muzikālais kodols, Lielā Koncerta bigbends un stīgu orķestris diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā.
Piecu gadu laikā uz Lielais Koncerts skatuves izskanējušas jau aptuveni 150 dziesmas, uzstājušies vairāk nekā 300 Latvijas mūziķi, bet projekta ietvaros tapuši un izdoti 11 singli. Šo gadu laikā Lielais Koncerts kļuvis par unikālu vietu, kur vienā vakarā satiekas dažādu paaudžu mākslinieki, populārākās latviešu dziesmas un tūkstošiem dziedošu skatītāju.
