Ungārijas policija atļāvusi jūnijā rīkot Budapeštā praidu un neliegs nevienam tajā piedalīties, izdevumam "Politico" piektdien apstiprināja policijas preses pārstāvis.
Šis lēmums iezīmē izmaiņas valsts LGBTQ politikā kopš Pētera Maģara stāšanās premjerministra amatā.
Bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna valdība centās ierobežot LGBTQ tiesības, un 2025. gada sākumā Ungārijas parlaments pieņēma likumu, kas galu galā noveda pie Budapeštas praida aizliegšanas. Tomēr Budapeštas mērs Ģērģejs Kāračoņs atrada iespēju apiet šo aizliegumu un noorganizēja praidu, kas pulcēja rekorddaudz cilvēku.
Kāračoņs pēc tam tika apsūdzēts par aizlieguma neievērošanu, taču marta beigās tiesa apturēja lietas izskatīšanu.
Eiropas Savienības Tiesa aprīlī secināja, ka Ungārijas 2021. gadā pieņemtais likums, kas vērsts pret LGBTQ kopienu, ir pretrunā ar bloka tiesību normām, tostarp līguma pantu, kurā izklāstītas pamatvērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienības (ES) izveide.
Kāračoņs atzinīgi novērtēja atļauju šogad organizēt praidu. "Tas ir pareizs lēmums. Tas liecina, ka (..) brīvības kultūra Ungārijā ir izturējusi," sacīja galvaspilsētas mērs.
Budapeštas praids paredzēts 27. jūnijā.
