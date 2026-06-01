Labdarības biedrība "Tavi draugi" kopā ar SIA "Sistēmiskās Psihoterapijas centru" turpina unikāla projekta “Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos” īstenošanu. Projekta ietvaros turpmākos divus mēnešus Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks" audzēkņi, kam šo metodi rekomendē speciālisti, saņems smilšu terapijas pakalpojumu bez maksas.
Smilšu terapijas mērķauditorija ir bērni līdz 18 gadu vecumam, kuri pakalpojumu saņem drošā un uzticībā balstītā vidē. Pakalpojums tiek sniegts bez maksas, atbilstoši speciālistu rekomendācijām – projekta ietvaros tas šobrīd pieejams tikai tiem Rēzeknes mērķgrupas bērniem, kas reģistrēti dalībai projektā.
Projekta “Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos” mērķis ir izstrādāt un īstenot inovatīvu mobilu smilšu terapijas atbalsta pakalpojuma pieejamību un sniegšanu Latvijas reģionu bērniem, kuri ir cietuši no savstarpējās vardarbības un bērniem ar kaitējošu seksuālu uzvedību, atbilstoši to specifiskajām vajadzībām, lai novērstu atkārtotas vardarbības riskus un mazinātu vardarbības radītās sekas ilgtermiņā.
Kopš pērnā gada vasaras mobilajā smilšu terapijas kabinetā atbalsts jau sniegts bērniem Zemgalē, Lapmežciemā un Trikātā, Vidzemē, kā arī Alsungā un Ēdolē, Kurzemes pusē, vienlaikus sniedzot atbalstu un sadarbojoties ar vecākiem un pedagogiem. Kopumā projekta ietvaros paredzēt atbalstīt vismaz 60 bērnus un pusaudžus.
"Smilšu terapijas spēles metodei ir plašs pielietojums un tā ir efektīva individuālā līmenī, kas ir ļoti būtiski tieši bērniem un pusaudžiem, kas cietuši no vardarbības. Atbalsta speciālistu skaits attālākos Latvijas reģionos ir nepietiekams, tāpēc nereti gaidīšanas laiks uz pakalpojumu ir neatbilstošs vardarbībā cietušo personu vai ar kaitējošu seksuālu uzvedību specifiskajām vajadzībām, lai novērstu un mazinātu vardarbības radītās sekas. Šāda veida emocionālā un psiholoģiskā palīdzība ir sniedzama pēc iespējas ātrāk un tuvāk dzīves vietai, ko projekta ietvaros varam nodrošināt mobilajā smilšu terapijas kabinetā," stāsta Ilze Žilde, "Sistēmiskās Psihoterapijas centra" vadītāja.
Tāpat projekta mērķa grupas bērniem un jauniešiem nepieciešama multidisciplināra pieeja, apvienojot psiholoģisko, izglītības un sociālo atbalstu, lai efektīvi risinātu problēmas un palīdzētu pārvarēt viņu grūtības. Daira Jonase, smilšu spēles metodes praktizētāja: "Mobilās smilšu terapijas projekta mērķa grupas atlase veidota sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, biedrībām, arī izglītības iestāžu sociālajiem darbiniekiem, kas veic darbu ar vardarbībā cietušām personām. Esam gandarīti par pašvaldības un mācībspēku atsaucību, novērtējot iespēju palīdzēt bērniem Rēzeknē, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti ilgtermiņā."
Labdarības biedrība "Tavi draugi" paralēli Latvijā plašāk zināmajam Ukrainas atbalsta darbam aizvien palīdz grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem arī tepat Latvijā. "Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide ir viens no veidiem kā varam, ar profesionāļu iesaisti, palīdzēt bērniem un jauniešiem tajos Latvijas punktos, kur nepieciešamā atbalsta un speciālistu pieejamība nav pietiekama. Šis ir Baltijas mērogā inovatīvs projekts, ko sadarbībā ar speciālistiem ceram attīstīt un turpināt visā Latvijas teritorijā", stāsta Ulvis Noviks, "Tavi draugi" vadītājs.
4.3.6.4. pasākuma “Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai”, “Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos” projekts tiek īstenots par ESF Plus un valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība “Tavi draugi”.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu