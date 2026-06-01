Sestdien miris Latvijas snūkera komentētājs un tiesnesis Vladimirs Siņicins, vēsta portāls "Rus.Delfi.lv".
Siņicins Vācijā spēlējis snūkeru ar draugiem, taču pēc tam, kad viņam palicis slikti, Siņicins tika nogādāts uz slimnīcu. Aortas plīsuma dēļ viņam slimnīcā apstājās sirds.
Siņicins sāka darbu kā sporta komentētājs 1981. gadā Latvijas televīzijā, bet no 2000. gada strādāja "Eurosport", komentējot snūkeru. Vēl šogad 73 gadu vecumā viņš komentēja pasaules čempionātu snūkerā.
Tāpat Siņicins 1989. gadā tika ievēlēts par pirmo Latvijas biljarda federācijas prezidentu un 1995. gadā kļuva par pirmo Latvijas čempionu snūkerā.
