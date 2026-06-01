Divas sievietes apgalvo, ka bērnībā un pusaudžu gados piedzīvojušas seksuālu izmantošanu no luterāņu garīdznieka, 1968. gadā dzimušā Rolanda Eimaņa puses, turpretim mācītājs komentāros ir skops un norāda, ka nevienu nav izmantojis un pavedinājis, vēsta portāls "Delfi".
Aprakstītie notikumi norisinājušies divtūkstošo gadu sākumā, kad sievietes bijušas nepilngadīgas un iesaistījušās draudzes dzīvē Baldonē. Sievietes apgalvo, ka Eimanis pakāpeniski izveidojis ar viņām uzticības attiecības un vēlāk iesaistījis seksuāla rakstura darbībās, kas vairākkārt notikušas mācītāja mājās.
Viena no sievietēm, jau būdama pieaugusi, par notikušo vērsusies Valsts policijā, kas atteikusi kriminālprocesa sākšanu, pamatojoties uz noilgumu, jo iespējamās darbības kvalificētas pēc tobrīd spēkā esošā Krimināllikuma 161. panta kā nepilngadīgā "labprātīga" iesaistīšana seksuālās darbībās. Šādam nodarījumam līdz 2006. gadam bija piecu gadu noilgums. Prokurore Baiba Balode uzsver, ka vēlāk pieņemtu stingrāku normu atpakaļejoša piemērošana nav pieļaujama.
Iespējamā cietusī atzīst, ka tikai pēdējos gados terapijā apzinājusies pieredzētā raksturu.
Viņa nav pārsūdzējusi policijas atteikumu, bet apsver iespēju vērsties iestādē atkārtoti.
Abas sievietes sniegušas liecības "Delfi" publiski ar savu vārdu, lai iedrošinātu citas iespējamās cietušās vērsties pēc palīdzības.
Sievietes citastarp norāda, ka Eimanis bieži lietojis marihuānu. Viņas portālam paudušas pārliecību, ka Valsts policijas savulaik publiskotajās fotogrāfijās par Baldonē atklātu marihuānas audzēšanu redzama Eimaņa siltumnīca.
Kā "Delfi" noskaidroja prokuratūrā, lietā par narkotisko vielu glabāšanu Baldonē 2018. gadā kāda 1968. gadā dzimusi persona notiesāta nosacīti uz 3,5 gadiem. Bijušais Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags apstiprināja, ka zinājis par Eimaņa marihuānas lietošanu it kā veselības stāvokļa dēļ un saņēmis ziņas par morāla rakstura pārkāpumiem.
No Vanaga teiktā "Delfi" arī izriet, ka Eimaņa rīcība savulaik novedusi pie laulības šķiršanas un viņa pārcelšanas no kalpošanas Rīgā uz provinci.
Vanags uzsvēris, ka bija dzirdējis par Eimaņa ārlaulības attiecībām, taču ne par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret nepilngadīgām personām. Viņš norādījis, ka baznīcā nav pieļaujama seksuāla vardarbība vai nepilngadīgo iesaistīšana seksuālās attiecībās.
Vēlāk Eimanis pievienojies Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai pasaulē, kuras arhibīskaps Kārlis Žols "Delfi" skaidrojis, ka Eimaņa uzņemšanas brīdī viņa sodāmība nebija reģistrā redzama. Viņš sola ierosināt padziļinātu iekšējo izmeklēšanu par Eimaņa uzņemšanu.
Eimanis "Delfi" rakstiski paziņojis, ka "nevienu nav izmantojis un pavedinājis", bet uz citiem jautājumiem pēc būtības nav atbildējis.
