Valsts policija (VP) rosinājusi apsūdzēt sievieti par vīrieša slepkavību Ogrē, informēja VP.
2025. gada 30. novembrī policija izsaukumā pārbaudīja adresi Ogrē, kur dzīvesvietā konstatēja vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm — piecām durtām brūcēm.
Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tajā pašā dienā tika aizturēta 1985. gadā dzimusi sieviete. Sieviete iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka abas personas bija tuvu pazīstamas. Policija uzskata, ka aizdomās turētā vīrieti nonāvēja, izdarot piecas durtas brūces mugurā.
Par šāda nozieguma izdarīšanu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.
