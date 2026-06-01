Jēkabpilī ieklīdis lācis, sociālajos medijos ziņo Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP).
Viņš informē, ka pašvaldības policija un Valsts policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļruņu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas.
Vienlaikus domes priekšsēdētājs aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekam, tostarp nemēģināt lāci fotografēt, filmēt vai pievilināt.
"Jūsu iesaiste šī lāča fotografēšanā un filmēšanā ļoti apgrūtina [viņa izraidīšanu no pilsētas]. Šis ir meža dzīvnieks, kurš šobrīd ir apjucis, un šajā apjukumā viņš var izdarīt ļoti nepatīkamas lietas, un vainīgs pēc tam būs lācis. Lūdzu, esat saprātīgi, nesekojat šim dzīvniekam. Ļaujiet viņam aiziet prom no pilsētas," pauž Ragainis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu