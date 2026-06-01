Otrdien Latvijā gaiss iesils līdz +20..+24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies vietām piekrastē, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, iespējams arī pērkona negaiss.
Pūtīs lēns dienvidu vējš, dienā piekrastē vējš iegriezīsies no jūras. Naktī vietām Kurzemē sabiezēs migla. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +6..+13 grādi.
Rīgā jūnija otrajā dienā saule mīsies ar mākoņiem, ar zemu varbūtību iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra saullēktā būs +13 grādi, piepilsētā tā svārstīsies ap +10 grādiem; dienā gaiss iesils līdz +23..+24 grādiem.
