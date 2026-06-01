Pavasara un vasaras sezonās, kad tradicionāli aktivizējas būvniecības un dārza darbi, iedzīvotāju vidū pieaug interese par zemes iegādi. Kā liecina jaunākie "Luminor" bankas aptaujas* dati, 10 % iedzīvotāju nākamo trīs gadu laikā plāno iegādāties zemes gabalu privātmājas būvniecībai.
Pašlaik gandrīz trešdaļa jeb 29 % Latvijas iedzīvotāju jau dzīvo sev vai ģimenei piederošā privātmājā. Visbiežāk tie ir ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā virs 40 gadiem. Lielākā interese par zemes iegādi vērojama Rīgā, kur to plāno 12 % iedzīvotāju, kā arī mazpilsētās, kur šādu nodomu pauž 13 %. Un visaktīvāk par savas zemes iegādi domā iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 40 gadiem.
“Inflācija, ģeopolitiskā nenoteiktība var ietekmēt iedzīvotāju noskaņojumu un ikdienas izdevumus, tomēr lēmumi par zemes iegādi tiek pieņemti pārdomāti. Tos galvenokārt nosaka ienākumu un uzkrājumu līmenis, kā arī kreditēšanas nosacījumi.
Mūsu dati rāda, ka vidējā hipotekārā kredīta summa zemes iegādei ir ap 45 000 eiro – tas atbilst vidējām zemes cenām mājas būvniecībai Pierīgā.
Privātmāju segments veido ap 20–30% no visiem izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem, taču jaunas privātmājas būvniecību izvēlas zem 10 % klientu. Tāpat redzam, ka daļa iedzīvotāju zemi iegādājas no saviem līdzekļiem vai izmanto patēriņa kredītu, lai segtu nepieciešamo papildus summu, kas iztrūkst zemes iegādei, nevis piesaista hipotekāro kredītu,” norāda Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Visbiežāk zemi būvniecībai vai privātmāju iegādājas tieši ģimenes ar bērniem. Populārākās teritorijas ir Pierīga – 40 km rādiusā ap Rīgu, īpaši Mārupes, Ādažu, Ķekavas, Ropažu un Salaspils novados. Vienlaikus pieaug arī interese par zemi reģionālajos centros, piemēram, Liepājā, Jelgavā un Valmierā.
Iegādājoties zemi, būtiski pievērst uzmanību tās izmantošanas mērķim un teritorijas plānojumam. Pat ja zemesgabals pieder pircējam, tas nenozīmē, ka tajā iespējams būvēt. Zemes lietojumam jāsaskan ar pašvaldības noteikumiem, un, piemēram, lauksaimniecības zemes apbūve prasa statusa maiņu, kas aizņems papildus laiku un līdzekļus. Pilnai informācijai ieteicams izmantot valsts reģistrus geolatvija.lv un ozols.gov.lv, lai pārliecinātos par apbūves noteikumiem, aizsargjoslām un dabas liegumiem.
*Luminor bankas aptauja veikta 2026. gada februārī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, aptaujājot 1000 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 60 gadiem.
