Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi paverot ceļu konflikta diplomātiskam risinājumam, svētdien intervijā ASV raidorganizācijai CBS pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Zelenskis sacīja, ka Krievijas armija kopš decembra beigām arvien vairāk pakļauta spiedienam, ciešot smagus zaudējumus. Ukrainas armija atgūst vairāk teritoriju, nekā iebrucēji okupē, norādīja prezidents, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins reaģē uz zaudējumiem, palielinot gaisa triecienu intensitāti.
Krievijas vājums dod iespēju rast diplomātisku risinājumu pirms nākamās ziemas iestāšanās, uzskata Zelenskis. Tomēr viņš piebilda, ka tam būtu nepieciešams iekšējs spiediens uz Putinu, kā arī pastiprināts ASV un Eiropas sankciju spiediens.
Arī Eiropai ir jāsēžas pie sarunu galda, iespējams, trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju, ierosināja Ukrainas prezidents.
Zelenskis kritizēja sankciju mīkstināšanu pret Krieviju saistībā ar naftas krīzi, ko izraisīja ASV karš pret Irānu. "Sankciju atcelšana ir palīdzība Krievijas karavīriem," viņš uzsvēra.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu