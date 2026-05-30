Ārstiem nav bažu par ekspedīcijā cietušā alpīnista Bilzēna dzīvību, ziņo Alpīnistu savienība

Paziņojumā teikts, ka šis joprojām ir aktīvs incidents. Nacionālā parka dienests koncentrējas uz glābšanas operācijām un ģimenes locekļu informēšanu. Papildu detaļas tiks publicētas, tiklīdz tās tiks apstiprinātas un būs atbilstošas publiskošanai, solīts paziņojumā.
Ekspedīcijas komanda iepriekš aģentūru LETA informēja, ka Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcija bija plānota no 10. maija līdz 11. jūnijam. Ekspedīcijas mērķis bija sasniegt Ziemeļamerikas kontinenta augstāko virsotni - 6190 m augsto Denali.
Denali ir polārajam lokam tuvākais tik augstais kalns. Alpīnisti iepriekš uzsvēra, ka šajā ekspedīcijā runa nav tik daudz par augstumu, kā par aukstumu. Plānoti bija mīnus 30 grādi, vētras un vairāk nekā trīs nedēļas dzīves teltī sniegā, nesot 25 kilogramu (kg) somu un startā velkot 25 kg ragavas.
Ekspedīcijas dalībnieks Puriņš "Facebook" platformā dalījies ar fotogrāfijām, video un sajūtām ekspedīcijas laikā. Piemēram, 24. maijā, viņš rakstīja, ka "labprāt tagad sēdētu Kaltenes jūrmalā uz silta akmens un skatītos uz gulbjiem, bet tā vietā jau 11. dienu redzu tikai sniegu, ledu un saules un vēja aprautas sejas". Tāpat viņš 24. maijā dalījās ar bildēm no ekspedīcijas, kā arī rakstīja: "Denali, Aļaska, auksti."
Vienlaikus Puriņš dalījās ar pieredzi kalnu kopienas "Kalnu saule" "Facebook" lapā. Vienā no ierakstiem viņš rakstījis, ka 24. maijā tomēr neizdevās izpildīt iecerēto un uznest visu 4900 m augstumā norakto kravu līdz ceturtajai nometnei 5200 m augstumā.
Tāpat ierakstā viņš minējis, ka pēc 24. maija cīņas ar vēju, desmit stundas kāpjot, pieņemts lēmums paņemt vēl vienu atpūtas dienu. "Par laikapstākļiem pazemīgi paklusēšu. Mums vajadzēs daudz spēka, gribas un arī mazliet veiksmes, lai viss šis puzlis saliktos īstajā kombinācijā. Ja rīt iziesim ar teltīm uz ceturto nometni, tad nākamās ziņas tikai piektdien vai sestdien, 30. maijā," viņš rakstīja.
Alpīnisti iepriekš informēja, ka Puriņš, Madžulis un bojā gājusī Pučeka ir piedalījušies divās iepriekšējās LAS klubu ekspedīcijās, sasniedzot Avicennas 7134 m, Ozodi 7105 m un Somoni 7495 m augstās virsotnes, veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 m augstā virsotnē Mindžāras ielejā Pamirā un uzkrājot pieredzi augstkalnu apstākļos.
Tāpat bija minēts, ka arī pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem - bojā gājušajai Oltei un Kunigam-Salakam, kā arī Bilzēnam, Zeimulim un Svariņam - ir nepieciešamā augstkalnu pieredze.
Denali virsotne atrodas tikai 390 kilometru (km) attālumā no polārā loka, maršruts sākas 2200 m augstumā uz Kahiltnas ledāja, un uz tā iespējams nokļūt tikai ar lidmašīnām, kuras nosēžas tieši uz ledus. Pēc sniega vētrām visi Bāzes nometnes iemītnieki piedalās sniega nomīdīšanā, lai lidmašīnas varētu droši nolaisties un pacelties, iepriekš skaidroja alpīnisti.
Ekspedīcijai ir jāpievar gandrīz 4000 m augstuma, kopā noejot aptuveni 100 km - gandrīz visi maršruta posmi jāveic vairākas reizes, nesot aprīkojumu un pārtiku 25 dienām.
Bāzes nometnē komanda ieradās 14. maijā, un ekspedīcijas laikā bija plānots uzņemt filmu.
