Maestro Raimonds Pauls pavēstījis, ka gan viņa paša, gan mūžībā aizgājušās sievas Lanas atstāto mantu nākotnē saņems meita Anete Paula, kura būs atbildīga arī par "Raimonda Paula fonda" darbības uzraudzību, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Pauls skaidrojis, ka fonda izveide bijusi loģiska un nepieciešama, lai nodrošinātu pārskatāmu viņa radošās darbības rezultātā gūto līdzekļu pārvaldību un garantētu, ka tie tiek novirzīti paredzētajiem mērķiem.
Komponists uzsvēris, ka viņaprāt ir svarīgi sakārtot sistēmu tā, lai finanšu līdzekļi nonāktu tur, kur tiem paredzēts nonākt. Pēc viņa teiktā, māksliniekiem mēdz nākties ciest no dažādām negodprātīgām darbībām.
Vienlaikus Maestro norādījis, ka turpmāk par fonda darbību un citiem ar to saistītajiem jautājumiem rūpēsies viņa meita Anete Paula.
Tāpat komponists atklājis, ka meitai plāno novēlēt visu mantu, ko iespējams novēlēt, tostarp arī to, ko pēc sevis atstājusi viņa sieva Lana.
Jau vēstīts, ka oficiāli reģistrēts nodibinājums "Raimonda Paula fonds", kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un Anete Paula, informēja fonda dibinātāji.
Fonda darbības mērķi ir komponista autortiesību un intelektuālā īpašuma centralizēta pārvaldība, vārda un tēla aizsardzība, kā arī radošā mantojuma sistematizēšana un pieejamības nodrošināšana nākotnē.
Fonda valdes priekšsēdētāja Paula uzsver, ka fonda izveide ir dabisks nākamais solis tēva radošā mantojuma pēctecības nodrošināšanā.
Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu,
bet nākotnē attīstīs jaunus projektus mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai nākamajām paaudzēm.
Atbilstoši nodibinājuma statūtiem, tā galvenie darbības mērķi ir intelektuālā īpašuma un daiļrades pārvaldība: Paula muzikālā materiāla saglabāšana un visu intelektuālā īpašuma tiesību — autortiesību, blakustiesību un preču zīmju — administrēšana.
Fonda uzdevums būs "sekmēt Maestro tēla un radošās personības cieņpilnu atspoguļošanu un reputācijas saglabāšanu". Plānots atbalsts jauno, talantīgo mūziķu profesionālajai izaugsmei, kā arī Paula daiļrades iedvesmotu muzikālu projektu attīstībai.
Fonda valdē darbosies Paula, kura būs valdes priekšsēdētāja, un valdes locekļi komponists Raimonds Tiguls un zvērināts advokāts Ivo Klotiņš.
Turpmāk visas ieceres, saskaņojumi un juridiskie jautājumi, kas skar Paula intelektuālo īpašumu un vārda izmantošanu, ir adresējami "Raimonda Paula fondam", uzsver jaundibinātā struktūra.
