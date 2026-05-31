Baltā nama teritorijā ASV sākta pagaidu arēnas izbūve, kur jūnijā paredzēts aizvadīt cīņu organizācijas "UFC" pasākumu "UFC Freedom 250", ziņo ārvalstu mediji.
Pasākums plānots 14. jūnijā, un tas iecerēts kā daļa no ASV 250 gadu jubilejas svinību programmas. Šī diena vienlaikus sakrīt arī ar ASV prezidenta Donalda Trampa 80. dzimšanas dienu.
Darbi sākti Baltā nama Dienvidu zālienā, kur redzama pagaidu infrastruktūras uzstādīšana, tostarp apgaismojuma konstrukcijas un arēnas elementi. Publicētajos vizualizāciju attēlos redzams UFC raksturīgais astoņstūra formas cīņu laukums, ko ieskaus tribīnes.
Pasākuma organizatori norādījuši, ka tribīnes būs paredzētas aptuveni 4000 līdz 5000 cilvēkiem. Lielākā daļa vietu paredzētas militārpersonām un uzaicinātajiem viesiem. Biļešu tirdzniecība plašākai sabiedrībai nav plānota.
Vienlaikus organizatori iecerējuši pie Baltā nama esošajā Elipses parkā izvietot lielos ekrānus, kur cīņas bez maksas varētu vērot vēl desmitiem tūkstošu cilvēku.
ASV prezidents iepriekš paudis, ka interese par pasākumu esot ļoti liela. "Es nekad neesmu redzējis, ka cilvēki kaut ko gribētu tik ļoti kā šīs biļetes," viņš sacījis žurnālistiem.
UFC prezidents Deina Vaits iepriekš skaidrojis, ka ideja par cīņu organizēšanu Baltā nama teritorijā radusies sarunā ar Trampu. Viņš norādījis, ka pēc sākotnējās ieceres apspriešanas Baltā nama administrācija drīz sākusi organizatorisko jautājumu plānošanu.
Jau vēstīts, ka šī vakara galvenajā cīņā neapstrīdētais, joprojām nepārspētais vieglā svara čempions Iļja Topuria tiksies ar pagaidu titula īpašnieku Džastinu Geičī, lai apvienotu divīzijas čempiona jostas.
Savukārt vakara otrajā nozīmīgākajā duelī bijušais vidējā un pussmagā svara čempions Alekss Pereira cīnīsies ar francūzi Sirilu Gānu par pagaidu smagā svara titulu. Uzvara ļautu Pereiram kļūt par pirmo sportistu UFC vēsturē, kurš izcīnījis čempiona titulu trīs dažādās svara kategorijās. Pašreizējais smagā svara čempions Toms Aspinals tikmēr turpina atlabt pēc acs traumas, ko izraisīja tieši Sirila Gāna pirkstu dūrieni viņu duelī.
