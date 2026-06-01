Bijušais Anglijas futbola izlases spēlētājs un treneris Kevins Kīgans ir paziņojis, ka viņam ir vēzis ceturtajā stadijā.
Kīgana ģimene janvārī paziņoja, ka viņam šī slimība tika diagnosticēta pēc ievietošanas slimnīcā, lai novērtētu "pastāvīgos simptomus vēderā".
"Man ir vēzis ceturtajā stadijā. Tas ir bijis patiešām grūts laiks - man ir pienācīgi jāatvadās no Ņūkāslas "United"," 75 gadus veco Kīganu pirmdien citē britu laikraksts "Daily Mail", piebilstot, ka Sentdžeimsa parkā viņam par godu nevajadzētu celt pieminekli līdz brīdim, kad viņa vairs nebūs.
1968. gadā viņš profesionāli sāka spēlēt futbolu Skantorpas "United", 1971. gadā pārejot uz "Liverpool". Liverpūles kluba rindās viņš trīs reizes uzvarēja Anglijas čempionātā un 1977. gadā ieguva Eiropas kausu.
1977. gadā uzbrucējs parakstīja līgumu ar Hamburgas SV un Vācijas klubā divreiz tika atzīts par Eiropas gada labāko futbolistu.
1980. gadā Kīgans atgriezās Anglijas premjerlīgā, pārstāvot "Southampton" un Ņūkāslas "United" komandas.
63 Anglijas izlases spēlēs viņš guva 21 vārtus, un bija izlases kapteinis.
Savas trenera karjeras laikā Kīgans divas reizes vadīja Ņūkāslas komandu, kā arī trenēja Londonas "Fulham", Mančestras "City" un Anglijas izlasi.
