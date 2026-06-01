Latvija zaudēs 51,5 miljonu eiro finansējumu "Rail Baltica" tilta projektam

Eiropas Komisija (EK) plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) Militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu pie Salaspils astoņu balstu izbūvei, teikts Satiksmes ministrijas (SM) informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai Tiesību aktu portālā.
Bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka (P) norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet SM rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumiem duālajam tiltam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljonu eiro apmērā. "Patlaban visi dokumenti ir sagatavoti un nodoti saskaņošanā Tiesību aktu portālā. Risinājumi jāvirza tālāk uz valdības sēdi un valdībai ir jālemj par tālāko," viņš uzsvēra.
Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atgriež atpakaļ, un vienlaikus ir iespēja pieteikties CEF11 jeb "ReFlow call", kas turpmākajos mēnešos tiks precizēts, tādējādi
Latvija varētu vēlreiz pieteikties un saņemt finansējumu.
Viņš papildināja, ka SM ilgstošās sarunās mēģināja vienoties par grozījumiem esošajā finansēšanas līgumā. "Tika darīts viss iespējamais, kādā veidā to varētu, bet diemžēl tā līguma nosacījumi bija paredzēti konkrētiem mērķiem. Tādēļ parādījās risks, ka atkal tiktu izbūvēti tilta balsti par pieejamo finansējumu, bet tilts bija uzprojektēts 800 miljonu eiro apmērā, kas radītu milzīgus riskus un nesaimniecisku darbību," uzsvēra Švinka.
Švinka piebilda, ka finansēšanas līgums tika pārtraukts, lai Latvija sāktu darbību tikai tad, kad būs zināms tilta risinājums un finansējums pilnā apmērā.
Ziņojumā teikts, ka Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) šā gada martā informēja SM, ka EK plāno izbeigt projektu, ņemot vērā, ka projekta galvenais uzdevums, kas bija apvienotā tilta pirmā posma būvdarbi, līdz šim nav sākti, radot kavējumu, kas pārsniedz vienu gadu.
Kavējums pamatots ar būtisku izmaksu pieaugumu un nepieciešamību izvērtēt izmaksu ziņā efektīvāku risinājumu,
tostarp projektēšanas optimizāciju, kas nozīmētu pārprojektēšanu un atkārtotu saskaņošanas procesu.
EK uzskata, ka līguma izbeigšana ir abu pušu interesēs, jo finansējumu varēs pārdalīt citā uzaicinājumā "ReFlow call", saglabājot Latvijai iespēju nākotnē atkārtoti pieteikt apvienoto tiltu vai citus projektus CEF mehānismā.
Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka 2024. gada 23. janvārī tika noslēgts Militārās mobilitātes finansēšanas līgums divlīmeņu apvienotā tilta tehniskā risinājuma astoņu tilta balstu būvniecībai. "Rail Baltica" pamattrases būvnieka "E.R.B. Rail JV" piedāvājumā astoņi tilta balsti tiktu pabeigti 2029. gada pirmajā pusē, un to kopējās būvizmaksas veidotu 168 miljonus eiro, kas pārsniedz Militārās mobilitātes termiņu — 2027. gada 30. jūniju, kā arī pārsniedz finansēšanas līgumā piešķirto finansējumu —103 miljonus eiro, tostarp 51,5 miljonu eiro no Militārās mobilitātes fonda.