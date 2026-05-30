Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka Krievija gatavo jaunu masveida uzbrukumu, un aicināja cilvēkus ņemt vērā trauksmes signālus.
"Mums ir izlūkošanas informācija, ka Krievija gatavo jaunu masveida uzbrukumu," sociālajos tīklos paziņoja prezidents.
"Lūdzu, pievērsiet uzmanību gaisa trauksmes signāliem un rūpējieties par savu drošību. Mūsu dienesti strādā efektīvi un ir gatavi; gaisa spēki un citi mūsu gaisa telpas aizstāvji, kā vienmēr, dežūrēs 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā," paziņoja Zelenskis.
Arī Ukrainas Aizsardzības ministrija vēlāk nāca klajā ar aicinājumu neignorēt gaisa trauksmes signālus, sevišķi galvaspilsētā.
"Lūdzu, neignorējiet brīdinājumus par gaisa uzbrukumiem šajā nedēļas nogalē. Rūpējieties par savu un savu tuvinieku drošību. Krievi ir izmisumā - viņu mērķis ir vienīgi izraisīt teroru un paniku. Dodieties uz patversmi. Neaizmirstiet savus mājdzīvniekus. Tas attiecas uz absolūti visiem. Bet jo īpaši uz Kijivu," teikts Aizsardzības ministrijas paziņojumā.
Zelenskis ir atkārtoti aicinājis sabiedrotos atļaut un finansēt "Patriot" raķešu piegādi Ukrainai. Šīs nedēļas sākumā viņš nosūtīja vēstuli ASV prezidentam Donaldam Trampam un ASV Kongresam, lūdzot piegādāt "Patriot" sistēmas, lai Ukraina varētu efektīvi atbildēt uz pastiprinātajiem Krievijas gaisa uzbrukumiem.
Jau ziņots, ka Krievija pēdējā laikā ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kijivai.
Ukraina un Kanāda sāks kopīgu dronu ražošanu Ukrainas armijas vajadzībām
Ukraina un Kanāda vienojušās sākt kopīgi ražot dronus Ukrainas armijas vajadzībām, piektdien paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
"Saskaņā ar vienošanos tiek izveidots jauns kopuzņēmums "Airlogix-Sentinel". Tas apvienos Ukrainas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu "Airlogix" un Kanādas bezpilota sistēmu ražotāju "Sentinel Research and Development". Saražotie droni tiks piegādāti Ukrainas Aizsardzības spēkiem," teikts ministrijas paziņojumā.
Ukrainas Aizsardzības ministrija norādīja, ka Kanādas pusei šī partnerība paver iespējas "paplašināt ražošanas jaudu kritisko tehnoloģiju jomā un nodrošina piekļuvi efektīviem risinājumiem mūsdienu kara apstākļos".
"Ukraina un Kanāda turpinās strādāt pie kopīgiem risinājumiem, kas atbilst abu valstu drošības interesēm, ievērojot abpusēji izdevīgu partnerību un Ukrainas aizsardzības stratēģiju," teikts paziņojumā.
Aprīļa beigās kļuva zināms, ka Ukraina un Norvēģija veido pirmo kopīgo Ukrainas dronu ražotni, un Norvēģijas teritorijā plānots saražot vairākus tūkstošus bezpilota lidaparātu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu