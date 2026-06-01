No 1. jūnija radiostacijās un digitālajās mūzikas straumēšanas platformās sāk skanēt "Prāta vētras" un MESA kopdarbs "Kur ir tā jūra?".
Par kopdziesmas pirmās idejas dzimšanu ir kāds īpašs un sirsnīgs stāsts. "Pagājušajā gadā, kad plānojām "Pirmās dienas tūri", atklājām, ka mūsu Mežaparka koncertam izvēlētais datums jau rezervēts! Vainīgie izrādījās Gata komanda! Domājot, kā šo situāciju risināt, sapratām, ka draudzība ir visa pamatā — Gatis mums laipni atdeva mūsu kāroto sestdienu, turklāt vienojāmies, ka draudzība jānostiprina ar skaistu kopdziesmu. Mūsuprāt, izdevusies spēcīga pieaugušu cilvēku mūzika", stāsta "Prāta vētra".
"Atceros šo amizanto situāciju un esmu priecīgs un pateicīgs, ka tik radoši var atrisināt lietas. Atkalsatikāmies ar puišiem "Veronikas" koncertā Liepājā un nospriedām, ka ir laiks! Esmu gandarīts par rezultātu un ceru, ka šī dziesma atradīs savu ceļu uz klausītāju sirdīm. Vārdos esam ieslēpuši mūsu sarunas par pieaugšanu ne tikai mūzikā, bet arī cilvēcīgi", par dziesmas tapšanu stāsta MESA.
Dziesma tapusi radošajās sesijās Liepājā un Olainē producenta Fakta (Jānis Šmēdiņš) vadībā. Dziesmas ierakstā piedalījušies arī mūziķi Pēteris Upelnieks (ģitāra), Undīne Balode-Blisiņa (čells) un Ilze Rahul (vijole).
"Kur ir tā jūra?" videoklipā izmantoti mākslinieciskie videogrāfa Reiņa Kaspara kadri no ceļojuma Ziemeļjūrā, kurus prasmīgi kopā salicis režisors Toms Auziņš. "Lai realizētu videoklipa ieceri, bija jāpiefilmē daži kadri jūras krastā. Devāmies uz Vakarbuļļu pludmali, kur todien no pavasara nebija ne miņas — nosalām un salijām, taču bilde izdevās ļoti spēcīga un dziļa. Paldies visai filmēšanas komandai, kura ļāvās mūsu eksperimentam", pateicas mūziķi.
Šovasar gan "Prāta vētrai", gan Mesas un Gacho komandām gaidāma jaudīga sezona — mūziķiem priekšā grandiozi brīvdabas koncerti. 18. jūlijā "Prāta vētra" noslēgs "Pirmās dienas tūri" Liepājas stadionā "Daugava", savukārt 22. augustā MESA un Gacho vienosies lielkoncertā "Roku rokā" Mežaparka Lielajā estrādē. Abos koncertos varēs baudīt arī jauno kopdziesmu "Kur ir tā jūra?".
