Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+26 grādiem, vien dažviet piekrastē tā nepārsniegs +20 grādus, prognozē sinoptiķi.

Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām — galvenokārt Kurzemē un Vidzemē — iespējams īslaicīgs lietus.

Pūtīs lēns vējš, dienā — lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidāma jūras brīze.

Minimālā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs +8..+14 grādi.

Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība saglabāsies zema. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +26 grādiem.

