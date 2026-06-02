Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+26 grādiem, vien dažviet piekrastē tā nepārsniegs +20 grādus, prognozē sinoptiķi.
Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām — galvenokārt Kurzemē un Vidzemē — iespējams īslaicīgs lietus.
Pūtīs lēns vējš, dienā — lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidāma jūras brīze.
Minimālā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs +8..+14 grādi.
Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība saglabāsies zema. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +26 grādiem.
