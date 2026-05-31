Kāda sieviete ASV Dienvidkarolīnas štatā gājusi bojā pēc tam, kad spēcīgs vējš no stiprinājuma norāva restorāna terases saulessargu un tas trāpīja viņai galvas un kakla apvidū, ziņo ārvalstu mediji. Negadījums tiek izmeklēts kā nelaimes gadījums.
Incidents noticis 23. maija vakarā restorānā "Driftwood Grill", kas atrodas pie Mēriona ezera Samertonā, Dienvidkarolīnas štatā.
56 gadus vecā Dana Vingere kopā ar vīru atradusies restorāna āra terasē, kad pēkšņa un spēcīga vēja brāzma atrāvusi saulessargu no stiprinājuma pie galda konstrukcijas.
Saulessargs trāpījis sievietei galvas un kakla rajonā.
Notikuma vietā ieradušies neatliekamās palīdzības dienesta darbinieki, glābēji un policijas darbinieki. Sieviete atrasta ar smagiem ievainojumiem galvas un kakla apvidū. Mediķi veikuši nepieciešamos glābšanas pasākumus, taču viņas dzīvību glābt neizdevās. Ziņots, ka incidentā citi cilvēki nav cietuši.
Pēc notikušā restorāns publiskā paziņojumā paudis līdzjūtību bojāgājušās tuviniekiem un norādījis, ka incidents skāris ne tikai ģimeni, bet arī darbiniekus, viesus un vietējo kopienu. Uzņēmums vēlāk informēja, ka organizētas atbalsta sesijas darbiniekiem un citiem notikumā iesaistītajiem cilvēkiem.
