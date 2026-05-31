Austrālijas ziemeļaustrumos pie Kvīnslendas štata krastiem pēc haizivs uzbrukuma gājis bojā 39 gadus vecs vīrietis, vēsta ārvalstu mediji. Tas ir jau otrais letālais haizivs uzbrukums Austrālijas piekrastes ūdeņos pāris nedēļu laikā.
Ārkārtas dienesti izsaukumu saņēma pagājušo svētdien neilgi pirms pusdienlaika pēc vietējā laika. Saskaņā ar Kvīnslendas policijas sniegto informāciju vīrietim haizivs uzbrukusi pie Kenedija sēkļa — sekla rifa aptuveni 45 kilometrus no Kvīnslendas piekrastes starp Kērnsu un Taunsvilu. Tā ir iecienīta atpūtas makšķerēšanas un niršanas vieta.
Policija informēja, ka bojāgājušais vīrietis bijis Maikls Jencs no Kērnsas apkārtnes. Viņš kopā ar vēl trim cilvēkiem bija devies zemūdens zvejā ar harpūnu. Pēc uzbrukuma viens no viņa pavadoņiem vīrieti izvilka no ūdens un nogādāja laivā, savukārt krastā viņu sagaidīja mediķi. Tomēr gūtās traumas izrādījās pārāk smagas, un neilgi pēc nogādāšanas krastā viņš mira. Policija norādīja, ka vīrietis guvis smagu galvas traumu.
Policijas pārstāve Eleina Bērnsa uzsvēra, ka notikušais bija īpaši smags arī citiem notikuma aculieciniekiem.
"Tas ir ļoti biedējoši — redzēt ko tādu notiekam acu priekšā,"
viņa sacīja, piebilstot, ka atbalsts tiek sniegts arī bojāgājušā pavadoņiem.
Pašlaik nav zināms, kādas sugas haizivs bijusi iesaistīta incidentā. Eksperti norāda, ka Lielā Barjerrifa apkārtnē sastopamas vairākas lielas plēsīgās haizivju sugas, tostarp buļhaizivis un tīģerhaizivis.
Haizivju uzbrukumi Austrālijā nav bieži, tomēr tie notiek biežāk nekā daudzās citās pasaules vietās. Saskaņā ar pieejamajiem datiem valstī vidēji gadā tiek reģistrēti aptuveni 20 haizivju incidenti, no kuriem tikai neliela daļa ir letāli.
