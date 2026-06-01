Valsts policija (VP) kopā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) aicina vecākus un sabiedrību pievērst īpašu uzmanību bērnu drošībai, tostarp, digitālajai drošībai vasaras brīvlaikā, informēja dienesti.
Vasarā bērni daudz vairāk laika pavada ārā kopā ar draugiem, pie ūdens, pārvietojoties ar velosipēdiem un skrejriteņiem, skrituļslidām, kā arī internetā, tādēļ būtiski savlaicīgi pārrunāt drošības jautājumus, vienoties par skaidriem noteikumiem un pārrunāt rīcību, ja notiek negadījums.
Operatīvie dienesti aicina vecākus vasaras sākumā īpaši pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus, proti, pateikt, kur bērns dodas un ar ko kopā būs, neiet līdzi svešiniekiem un nekāpt svešās automašīnās.
Tāpat operatīvie dienesti aicina vecākus ar bērniem pārrunāt, kur meklējama palīdzība, un būtiski atgādināt par drošību pie ūdens.
Bērniem jāatgādina nepeldēties vienatnē, nelēkt ūdenī nepazīstamās vietās ne uz galvas, ne kājām, nepārvērtēt savas spējas un nereaģēt uz izaicinājumiem pārpeldēt kādu ūdenstilpi vai aizpeldēt līdz attālam mērķim. Pieaugušajiem savukārt jāatceras —
bērnus pie ūdens nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat uz īsu brīdi.
Sākoties vasaras brīvlaikam, īpaša uzmanība jāpievērš arī drošībai ceļu satiksmē. Bērniem jāatgādina, ka drošība sākas ar atbildīgu rīcību, īpaši pārvietojoties ar velosipēdu, skrejriteni vai skrituļslidām. Pirms došanās ceļā jāpārliecinās, ka velosipēds ir tehniskā kārtībā — darbojas bremzes, ir atstarotāji un citas nepieciešamās drošības ierīces. Obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.
Braucot jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, jāizvēlas drošs ātrums un jābūt uzmanīgiem pret citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat bērniem jāatceras, ka ielu drīkst šķērsot tikai tam paredzētās vietās, pirms tam pārliecinoties, ka transportlīdzekļi ir apstājušies.
Brauktuvi nedrīkst šķērsot vietās, kur ceļš nav labi pārredzams, nedrīkst iziet uz brauktuves aiz šķēršļa, kad autovadītāji nevar laikus pamanīt gājējus.
VP aicina neaizmirst arī par digitālo drošību. Vasarā bērni internetā bieži pavada vairāk laika bez pieaugušo uzraudzības, tādēļ svarīgi pārrunāt riskus — neizpaust personīgu informāciju, nepublicēt savu atrašanās vietu un netikties vienatnē ar internetā iepazītiem cilvēkiem.
Bērna drošība sākas ar pieaugušo uzmanību un savstarpēju uzticēšanos. Ja bērns zina, kā rīkoties bīstamās situācijās un nebaidās lūgt palīdzību, risks nonākt apdraudējumā būtiski samazinās.
Ar bērniem jāpārrunā arī tas, kā pareizi rīkoties, ja tomēr ar viņu pašu vai kādu citu līdzās notiek negadījums un ir gūta trauma. Svarīgi atgādināt, ka nelaimes brīdī var būt stress, apjukums un neziņa, kā rīkoties, taču, izsaucot palīdzību, NMPD dispečeri sniegs arī pirmās palīdzības padomus.
