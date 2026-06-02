Mūziķis un televīzijas personība Markus Riva mainījis savu līdzšinējo tēlu, atvadoties no matiem. Kā viņš pastāstījis izdevumam "Kas Jauns", šāds lēmums nav pieņemts pēkšņi.
Mākslinieks atklājis, ka jau kādu laiku domājis par matu nodzīšanu, jo, tuvojoties vasarai, vēlējies atbrīvoties no vecās enerģijas. Viņš norādījis, ka līdzīgu soli dzīvē spēris jau iepriekš.
Interesanti, ka pirms tam viņš kopā ar ceļabiedriem jokojot bija solījis atvadīties no matiem, ja Latvijas hokeja izlase uzvarēs Vāciju. Pēc Latvijas uzvaras kolēģi viņam atgādinājuši par šo apņemšanos, un galu galā solījums ticis izpildīts.
Jaunajā ampluā mūziķis parādījies intervijā Latvijas Radio 5. Runājot par iespējamu piedalīšanos nākamā gada dziesmu konkursā "Supernova", viņš teica: "Ja jau šogad tā pauze ir paņemta, tad es domāju, ka kampaņa "Markus Riva Eirovīzija 2027" sākas tagad!"
