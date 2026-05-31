Francija pieprasījusi sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sanāksmi pēc tam, kad Izraēlas karaspēks ieņēma krustnešu viduslaikos celto Bofora cietoksni, kas atrodas stratēģiski svarīgā augstienē Libānas dienvidos, svētdien paziņoja Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro.
"Esmu pieprasījis sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sanāksmi, jo, lai gan mēs atzīstam Izraēlas, tāpat kā visu valstu, tiesības uz pašaizsardzību (..), nekas nevar attaisnot Izraēlas militāro operāciju turpināšanu Libānā un arvien lielākas Libānas teritorijas okupāciju," telekanālā BFMTV sacīja Baro.
Francija ir ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle.
Jau vēstīts, ka Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs svētdien paziņoja, ka Izraēlas bruņotie spēki ieņēmuši Bofora cietoksni un paplašina sauszemes operācijas pret Irānas atbalstīto šiītu teroristu grupējumu "Hizbollah".
Virsotni, kurā atrodas Bofora cietoksnis, Kacs nosauca par "vienu no svarīgākajiem stratēģiskajiem punktiem Galilejas kopienu aizsardzībai un mūsu [bruņoto] spēku drošības garantēšanai".
Izraēlas bruņotie spēki izmantoja Bofora cietoksni kā bāzi no 1982. līdz 2000. gadam, kad bija okupējuši Libānas dienvidus.
