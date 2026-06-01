Kurzemes pusē aizvadīts sirsnīgs koncerts, kurā uzstājās mūziķis un realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieks Lauris Valters. Kamēr priekšnesums un sievai adresētais skaņdarbs sanākušajos raisīja patiesu aizkustinājumu, aiz skatuves priekškara gaisotne ātri vien kļuva krietni pragmatiskāka. Tur Lauris bez aplinkiem izklāstīja savas uzstāšanās finansiālo pusi, precīzi nosaucot summu, kas pēc nodokļu nomaksas nonāk viņa makā.
Virgas ciemā notiekošo pasākumu Lauris apmeklēja kopā ar sievu Vitu. Pirms došanās pie skatītājiem viņa vēl paguva parūpēties par mūziķa izskatu, pielabojot grimmu un lūpu balzamu. Pēc mirkļa, kad Vita jau bija ieņēmusi vietu skatītāju rindās, Lauris kāpa uz skatuves, lai atklātu vakaru ar uzrunu: "Ar savējiem vajag biežāk satikties un par kopā pavadītiem brīžiem pateikties! Laiks paskrien tik ļoti ātri, un patiesi laimes mirkļi ir no sirds dārgi."
Vitas klātbūtne vīra koncertos viņai pašai arvien ir emocionāls notikums. Sieva neslēpj sajūsmu par Laura vokālu un izjūt milzīgu lepnumu, vērojot viņa uzstāšanos. Arī šī reize nebija izņēmums — kāda īpaša, tieši viņai veltīta kompozīcija aizkustināja Vitu līdz asarām. Vēlāk, runājot ar aizkadra komandu, viņa neslēpa pārdzīvoto: "Es apraudājos par to savu dziesmu, ko viņš man sarakstīja. Es nebiju gaidījusi, ka viņš šodien to dziedās. Tie vārdi, tā mūzika, vēl jo vairāk tie vārdi ir ļoti īpaši. Tas brīdis, kad viņš to dziesmu sarakstīja, mums bija ļoti tāds īpašs mūsu dzīvē. Tā dziesma uz mūžiem paliks ļoti īpaša man, viņam, mums. Es, man liekas, katru reizi, kad viņu dzirdu, tad vienmēr nobirst kāda asara."
Kad mūzika norima, klātesošie neskopojās ar pateicības vārdiem, uzsverot, ka izpildītāja enerģija devusi patīkamu lādiņu ikdienas pelēcībai. Pozitīvo gaisotni zālē pamanīja arī pats mākslinieks, kurš aizkadrā pauda gandarījumu: "Publika bija ļoti jauka, ļoti sirsnīga. Visi bija atnākuši pabūt kopā, arī uzdziedāt, paklausīties un ļoti silti uzņēma. Man patika! Bija prieks!"
Arī Vita pēc koncerta steidza vīram apliecināt, cik ļoti viņu aizkustinājis izpildījums, un izteica vēlmi biežāk doties viņam līdzi izbraukumos. Lai gan Lauris tam labprāt piekristu, realitātē abu saspringtie brīvdienu grafiki un sadzīves darbi šādus kopīgus izbraucienus ļauj noorganizēt salīdzinoši reti. Visbeidzot mākslinieks atklāti izstāstīja par sava darba materiālo pusi un atalgojumu, ko saņēmis par šo konkrēto uzstāšanos: "Nu, tā...mans honorārs šajā vakarā ir 600 eiro uz papīra – 25 procenti valstij nodokļos. Man uz rokas paliek 450 eiro."
Rezumējot piedzīvoto, mūziķis atgādināja, ka nevienam nevajadzētu slāpēt savas sajūtas, jo emocionāla atklātība ir dabiska cilvēka vajadzība. Viņš neslēpa prieku, ka ar savu mākslu spējis tik spēcīgi un pozitīvi saviļņot pašu tuvāko cilvēku.
