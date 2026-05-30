Bijusī ASV pirmā lēdija Džila Baidena atzinusi, ka 2024. gada prezidenta debašu laikā viņai radušās bažas, ka toreizējais ASV prezidents Džo Baidens piedzīvojis insultu. Par to viņa stāstījusi televīzijas kanāla "CBS" intervijā.
"Es biju nobijusies, jo nekad iepriekš un nekad pēc tam neesmu redzējusi Džo tādā stāvoklī," sacīja Džila Baidena. "Es nezinu, kas notika. Skatoties debates, es nodomāju: "Ak Dievs, viņam ir insults."
Debates starp Baidenu un republikāņu kandidātu Donaldu Trampu notika 2024. gada jūnijā un kļuva par būtisku pagrieziena punktu priekšvēlēšanu kampaņā. Toreiz 81 gadu vecais Baidens vairākkārt pārteicās, zaudēja domu gaitu un runāja aizsmakušā balsī. Pēc debatēm Demokrātu partijā pieauga bažas par viņa veselības stāvokli, vecumu un spēju turpināt kandidēt uz otro prezidentūras termiņu.
Sākotnēji Baidena komanda uzsvēra, ka neveiksmīgais sniegums debatēs bijis izņēmuma gadījums. Arī Džila Baidena pēc debatēm publiski slavēja vīra sniegumu, sakot, ka viņš "atbildēja uz visiem jautājumiem" un "zināja visus faktus".
Tomēr turpmākajās nedēļās spiediens uz Baidenu pieauga.
Pēc vairākām neveiksmīgām publiskām uzstāšanām un pieaugošas kritikas no demokrātu puses viņš 2024. gada jūlijā paziņoja par izstāšanos no prezidenta vēlēšanu sacīkstes un atbalstīja toreizējo viceprezidenti Kamalu Harisu kā Demokrātu partijas kandidāti.
Harisa vēlāk prezidenta vēlēšanās zaudēja Trampam. Savukārt republikāņi turpinājuši asi kritizēt Baidena veselības stāvokli prezidentūras laikā un pieprasījuši skaidrojumus par viņa fizisko un mentālo veselību laikā, kad viņš atradās amatā.
Intervija publicēta neilgi pirms Džilas Baidenas memuāru "View from the East Wing" izdošanas. Grāmatā viņa sola plašāk atskatīties uz laiku Baltajā namā, 2024. gada priekšvēlēšanu kampaņu un vīra lēmumu atteikties no kandidēšanas uz otro termiņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu