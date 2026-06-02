Itālijā aizturēti pieci migranti no Āfrikas aizdomās par 32 gadus vecas Kolumbijas tūristes nolaupīšanu un grupveida izvarošanu trīs dienu garumā.

Sievieti noziedznieku lamatās ievilinājis kāds vīrietis, kurš Romas centrā pie Termini stacijas apgalvojis, ka var viņai pārdot hašišu. Pēc tam tūriste sagūstīta, mikroautobusā nogādāta pamestā ēkā Romas austrumu nomalē, sazāļota un vairākkārt izvarota, līdz izdevies pusizģērbtai aizbēgt. Kāds itāļu vīrietis viņu atrada un nogādāja slimnīcā.

Nelegāļu midzenis

Izsaukta policija, kas uz karstām pēdām aizturēja divus Gambijas, divus Nigērijas un vienu Mali pilsoni, vecumā no 29 līdz 43 gadiem. Likumsargi atklāja, ka minētajā ēkā apmetušies 22 migranti bez dokumentiem, no tiem 11 nogādāti aizturēšanas centrā tālākai izraidīšanai.

Laikraksts “La Repubblica” citē sievietes stāstīto: “Viens no viņiem norāva man drēbes un izmantoja mani, pēc tam ieradās otrs vīrietis un uzreiz pēc tam trešais. Viņi turpināja man atkārtot: “Ja tu aizbēgsi, mēs tevi nogalināsim.” (..)  Viņi mani ieslēdza būdā ar piekaramo atslēgu.”

