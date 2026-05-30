Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" tika aplūkota aktuālā situācija Latgalē, kur bažas rada regulārie gaisa telpas apdraudējumi un trauksmes signāli. Par sabiedrības noskaņojumu, izglītības iestāžu rīcību un tā dēvēto 72 stundu somu lietderību sprieda žurnāliste Linda Abu Meri, teātra vadītāja Dana Bjorka un sabiedrisko attiecību eksperte Linda Curika.
Sarunu ievadīja Abu Meri, norādot, ka ziņojumi par briesmām virs Latvijas teritorijas pēdējā laikā kļuvuši par ierastu parādību. Viņa mudināja kolēģes analizēt, kā nesenie bezpilota lidaparātu incidenti ietekmējuši iedzīvotāju miera sajūtu. Curika vērsa uzmanību uz to, ka pierobežas jauniešiem šobrīd jātiek galā ar dubultu spriedzi – mācību noslēgumu un vienlaikus reāliem draudiem valsts drošībai. Viņa secināja: “Tas ir ļoti traki, ka mums tas karš, par ko mēs runājam, kas ir mūsu ikdiena, nāk arvien tuvāk un tuvāk, un patiešām pa īstam sāk ietekmēt mūsu dzīves. Tas ir tāds jautājums, kuru mēs visi arī paši sev uzdot.”
Savukārt Bjorka pauda pārliecību, ka neviena apmācība nespēj pilnībā pasargāt cilvēka psihi no kara izraisītā stresa. Pat tie, kuri nedzīvo tiešā pierobežas tuvumā, emocionāli jūt līdzi Latgales iedzīvotājiem. Teātra direktore neslēpa, ka arī viņas paziņu lokā pierobežā valda liels nemiers dronu uzlidojumu dēļ: “Runājot par Latgales iedzīvotājiem, protams, ka man arī Latgalē ir gan radi, gan paziņas, kuri raksta un zvana. Tu pārdzīvo arī nebūdams tur. Tu esi iekšā tajā notikumā!” Lai mazinātu neziņu, Bjorka rosināja vietējās varas iestādes organizēt klātienes tikšanās un instruktāžas ar glābšanas dienestu pārstāvjiem, kur iedzīvotāji varētu saņemt tiešas atbildes un tādējādi gūt lielāku drošības sajūtu.
Diskusijā tika skarts arī temats par bērnu aizsardzību izglītības iestādēs, uzsverot, cik svarīgi ir saglabāt mieru un neļauties panikai. Ar savu redzējumu un tiešu ziņojumu no Latgales dalījās šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova. Viņa ar ironiju atzina, ka pie trauksmēm jau sāk pierast: “Jā, mums jau tāda kā ikdiena, kad tās tur gaisa trauksmes un viss. Mēs jau nekrītam panikā. Nē, nu, kur tad mēs te kritīsim panikā? Es saku, mēs jau nemākam ne mākoņus stumdīt, ne tur novērošanas ir kaut kādas. Mēs paļaujamies – gan jau tur ir zēni, kas ar to nodarbojas!”
Tomēr Kolosova savā video uzdeva vairākus būtiskus un pagaidām neatbildētus jautājumus. Piemēram, viņai nav skaidrs, kā praktiski realizēt prasību par 72 stundu somām bērniem, kuri ikdienā apmeklē skolu: “Mums visiem ir pateikts, ka mums ir jābūt sagatavotām 72 stundu somām. Man bērnu uz skolu tagad ar somu sūtīt? Vai varbūt skola nodrošinās tādu somu? Nu, ja, nu, gadījumā kas!”
Tāpat viņa vērsa uzmanību uz noteikumiem, kas liedz vecākiem izņemt bērnus no skolas trauksmes laikā. Viņa pauda satraukumu par scenāriju, ja apdraudējums ieilgtu uz visu nakti: “Ja tā trauksme tiks atcelta, piemēram, rīt no rīta? Jūs esat gatavi nodrošināt manam bērnam pārtiku, dzeramo ūdeni? Medicīnas darbinieku, kurš tiks galā ar visiem, ja, nu, kas, jo ir dažādas situācijas – kādam klaustrofobija, kādam panikas lēkme.”
Pēc video noskatīšanās Abu Meri piekrita, ka šie jautājumi ir pilnībā pamatoti. Curika, daloties savā Ukrainas pieredzē, uzsvēra, ka kara plosītajā valstī iedzīvotāji vispirms paļaujas uz saviem spēkiem, nevis gaida instrukcijas no augšas. Viņa kritizēja Latvijas sabiedrības vēlmi visu noregulēt ar likumiem: “Tas, ko es šeit un sociālajos medijos dzirdu, kad ir tās gaidas, ka pilnīgi katru sīkāko notikumu, valsts būs ar likumu vai ministru kabineta noteikumiem atrunājusi, kas cilvēkiem jādara. Nu, cilvēkiem arī ir jāuzņemas kaut kāda atbildība pašiem par sevi.”
Publiciste atgādināja, ka saskaņā ar rekomendācijām vecākiem nevajadzētu trauksmes brīdī skriet pakaļ bērniem, jo neviens nevar paredzēt uzlidojuma ilgumu vai vietu. Tā kā kaimiņos plosās karš, ikvienam ir jābūt gatavam negaidītiem pavērsieniem.
Bjorka lielā mērā piekrita šim viedoklim, tomēr minēja konkrētu gadījumu ar pilngadīgu audzēkni, kuru vecāki vēlējās vest mājās. Viņasprāt, šis ir juridisks kāzuss, kas jāatrisina amatpersonām: “Tas ir tāds reāli jautājums, uz ko ir jāatbild pašvaldībai vai valstij un kas ir jāatrisina. Kā tad rīkoties ar pusaudžiem, kuri ir gana spējīgi, tostarp arī 18 gadīgie jaunieši, un kā rīkoties situācijā, ja vecāks grib paņemt viņu?”
Teātra vadītāja izteica cerību, ka kompetentās iestādes drīzumā izstrādās precīzu rīcības plānu šādām situācijām. Noslēgumā raidījuma dalībnieces vienojās, ka sabiedrībai jābūt maksimāli vērīgai, un Abu Meri rezumēja, ka tieši nevērība un "tieši vienaldzība var kļūt par mūsu lielāko ienaidnieku!"
